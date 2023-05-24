В нем приняли участие руководители республиканских органов власти и главы муниципальных образований.

Открывая работу совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что интенсивное развитие и распространение цифровых технологий в последние годы значительно меняют облик ключевых отраслей экономики, социальной сферы и быт человека:

«Цифровая трансформация – это качественные изменения экономической деятельности, которые должны привести к значительным социально-экономическим эффектам. Сегодня ни государство, ни бизнес не может быть эффективным без цифровых решений».

Премьер-министр напомнил, целях создания цифровой экосистемы региона разработана и утверждена Стратегия цифровой трансформации Республики Дагестан. В 2022 году проведена работа по увеличению количества направлений, охваченных цифровой трансформацией.

«В результате в Стратегию цифровой трансформации РД включены 17 отраслей, в которых реализуются 77 проектов. Ранее Стратегия насчитывала всего 7 отраслей и 43 проекта.

Большая часть мероприятий проводится в рамках базовых отраслей – государственное управление, образование, здравоохранение, строительство и городская среда, дорожное хозяйство, добавились такие актуальные для региона отрасли, как туризм, культура, спорт», - рассказал он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также рассказал, что Дагестан за год перевыполнил план по наращиванию показателя цифровой зрелости.

Так, по словам премьер-министра РД, в 2021 году показатель цифровой зрелости по региону составлял 37%. А по итогам 2022 года удалось достичь значения 58 % при плановом значении на конец года 46%.

«Но это не повод выдохнуть, необходимо усилить работу в данном направлении. Цифровизация у нас должна пронизывать все уровни власти. Нам нужно и цифровое здравоохранение, когда врачи оперируют единой цифровой историей и картой пациента со всеми исследованиями в хронологическом порядке, и цифровая образовательная среда, благодаря которой учителя и школьники могут вести единую историю успеваемости, и цифровое строительство, которое позволяет применять практику пространственных данных, 3D-моделирование объектов капитального строительства, и цифровая дорожная и транспортная инфраструктура, направленная на создание безопасных дорог, оцифрованный и отслеживаемый общественный транспорт, и цифровое сельское хозяйство, позволяющее вести автоматизированный учет земель сельхозназначения и прогнозировать продовольственный потенциал региона», - сказал глава кабинета министров.

С основным докладом на совещании выступил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов, который в том числе рассказал об основных тенденциях цифрового развития каждого из направлений.

Говоря о здравоохранении, Юрий Гамзатов рассказал, что Стратегия включает в себя 8 проектов, реализуемых по этому направлению, которые необходимо внедрить до 2024 года. Среди них: надёжная инфраструктура в сфере здравоохранения; создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ); незаметное для граждан удобное межведомственное взаимодействие; система единых регистров; персональные медицинские помощники; создание медицинских платформенных решений федерального уровня; внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения; внедрение централизованных подсистем в государственной информационной системе в сфере здравоохранения РД.

Что касается образования, как рассказал Гамзатов, оно включает в себя 13 проектов, которые необходимо реализовывать до конца 2030 года. Среди них: библиотека цифрового образовательного контента; система управления в образовательной организации; цифровой помощник родителя; цифровой университет; поступление в вуз онлайн; цифровой помощник ученика; цифровое портфолио ученика; цифровой помощник учителя и другие.

Направление «Строительство» в Стратегии включает 7 проектов, касающихся создания цифровой вертикали градостроительных решений, создания суперсервиса «Цифровое строительство – стройка в 1 клик», цифровой вертикали Госстройнадзора; развития цифровой вертикали экспертизы; цифровые сервисы ценообразования и другие.

Также Минстроем РД реализуется проект по созданию цифровой вертикали строительной отрасли путем внедрения информационной системы управления проектами объектов капитального строительства (ИСУП ОКС).

В рамках развития туристической отрасли на 2023-2024 годы в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Республики Дагестан по направлению Минтуризма РД предусмотрены 3 проекта: цифровая туристическая платформа; сбор и анализ данных о туристском потоке в Республике Дагестан на основании цифрового следа и Big Data., создание системы аналитической обработки данных туристических потоков.

На текущий момент в регионе внедрён туристический портал Дагестана, содержащий информацию о наиболее популярных маршрутах, объектах туристической инфраструктуры (гостиницы, рестораны, музеи) и достопримечательностях региона, что безусловно является положительным подспорьем для приезжих отдыхающих.

Важной задачей, стоящей перед Минтуризма РД являются создание инструмента анализа данных о туристских потоках на основании цифрового следа и технология «BigData», основная на сборе данных от операторов сотовой связи. Это позволит провести на основе полученных данных анализ мест максимального сосредоточения туристов для дальнейшего принятия управленческих решений и привлекать инвестиции для развития туристической инфраструктуры.

Со своей стороны, Минцифры Дагестана рекомендует Минтуризму РД проработать вопрос создания мобильного приложения туристической направленности с сервисами по детальному описанию маршрутов, отзывами от других туристов, бронированию мест размещения и проведения досуга.

В рамках цифровизации направления «Сельское хозяйство» в Стратегии предусмотрено 3 проекта: единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения; федеральная государственная информационная система «Зерно» (ФГИС «Зерно»); единый сервис предоставления мер государственной поддержки.

Минсельхозпрод РД при поддержке Минцифры РД уже активно ведет работу по актуализации сведений в единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения, которая предназначена для сбора достоверной информации о текущем состоянии и развитии земель сельскохозяйственного назначения региона, включая информацию о местоположении, состоянии и фактическом использовании таких земель, и состоянии растительности на них.

С прошлого года ведется работа с Федеральной государственной информационной системой Зерно, которая предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов переработки, а также для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки.

Одним из приоритетных направлений цифровизации отрасли считается внедрение информационной системы, позволяющей автоматизировать процесс выдачи и контроля государственных субсидий и других мер предоставления государственной поддержки на развитие отрасли. Это позволит информировать юридические и физические лица о возможных мерах господдержки в сфере развития сельского хозяйства, формировать и рассматривать электронные заявки на предоставление таких мер, а также собирать отчетность об эффективном использовании государственных субсидий.

В соответствии со Стратегией по направлению цифровизации сферы транспорта федеральными ведомствами рекомендовано к реализации 5 проектов: зеленый цифровой коридор пассажира; бесшовная грузовая логистика; цифровое управление транспортным комплексом Российской Федерации; цифровизация для транспортной безопасности; цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Стратегии по направлению «Транспорта и логистики» позволит обеспечить внедрение технологии информационного моделирования объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, применение технологии 3D-моделирования при создании объектов транспортной инфраструктуры, создание системы отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб.

Наиболее активно реализуемым Минтрансом РД проектом Стратегии является проект «Зеленый цифровой коридор пассажира», в рамках которого работа ведется относительно автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. Основной задачей в этом направлении является обеспечение пассажиров возможностью безналичной оплаты проезда в автобусах, повышение уровня безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и возможность отслеживания движением автобусов в реальном времени.

В рамках совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов заслушал доклады руководителей Минздрава, Минобрнауки, Минстроя республики, которые более детально доложили о проводимой работе по цифровизации в профильных отраслях.

Подводя итоги, Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений руководителям органов власти. В частности, Минздраву РД поручено проработать вопрос внедрения технологии искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений в обработке снимков магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и электрокардиографии, а также совместно с Минцифры РД рассмотреть необходимость внедрения информационной системы электронных рецептов. Минобрнауки региона поручено обеспечить проработать вопрос внедрения информационной системы мониторинга школьного питания, с учетом проектов.

«Хочу подчеркнуть, что цифровизация у нас должна пронизывать все уровни власти. Цифровая трансформация органа государственной власти в общем случае затрагивает сам этот орган, несколько смежных органов государственной власти с точки зрения обмена данными, отрасль, регулируемую этим органом, неопределенно широкий круг граждан.

Поэтому отвечает за эту работу не только Минцифры республики, каждое министерство и каждый муниципалитет, а основой и ориентиром развития в этом направлении должна являться Стратегия цифровой трансформации Республики Дагестан», - заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов.