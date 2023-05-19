Юсуп Умавов в ходе объезда побывал на смотровой площадке поселка Тарки

Наш город расположен между горой Тарки-Тау и Каспийским морем. Лучший вид на Махачкалу открывается со смотровой площадки в посёлке Тарки.

Дорогу к самой популярной городской локации привели в порядок в рамках реализации национальной программы "Безопасные качественные дороги", инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Юсуп Умавов в ходе осмотра вместе с 1-м заместителем Нариманом Темуркаевым указал на необходимость навести порядок и благоустроить территорию.

Отдельное поручение по внешнему виду объектов, возводимых на прилегающей территории и уже функционирующих.

На данной локации зачастую можно увидеть туристов, любующихся панорамой Махачкалы. Юсуп Умавов побеседовал с супружеской парой, приехавшей к нам в гости из Подмосковья.

«Им очень понравился наш город, они обещали вернуться через год, чтобы увидеть, какую работу по благоустройству смотровой мы провели. Пока городским службам дано поручение держать на контроле санитарное состояние территории», – поделился градоначальник.

Далее руководство столичной администрации осмотрело воркаут-площадку, где на открытом воздухе занимаются спортом десятки спортсменов, горожан, жителей посёлка Тарки.

Площадка очень востребована любителями спорта. Градоначальник обещал рассмотреть вопрос о её расширении.