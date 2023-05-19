Исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов посетил школу-интернат для детей-сирот

Свой первый рабочий выезд Юсуп Умавов решил посвятить самым важным подопечным городских властей – воспитанникам школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Здесь ведётся капитальный ремонт учебного корпуса в рамках реализации президентской программы капремонта.Градоначальник вместе с первым заместителем Нариманом Темуркаевым и директором осмотрел проводимые работы, высказал ряд рекомендаций.Затем исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов познакомился с воспитанниками интерната, которых он планирует часто навещать и поддерживать их всеми доступными способами.

Новый учебный год дети встретят в обновлённом учебном корпусе, администрация также будет создавать условия для развития и досуга ребят, чтобы в будущем они могли выбрать рабочие профессии.

За праздничным столом директор интерната Малик Саласкарович рассказал, что очень многие горожане и жители республики поддерживают ребят, навещают их, приносят подарки. Общество, которое объединяется для заботы о сиротах, заслуживает уважения.