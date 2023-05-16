ЗАМАНА - Заур Аскендеров провел совещание по вопросу развития Махачкалинско-Каспийской агломерации

Заур Аскендеров провел совещание по вопросу развития Махачкалинско-Каспийской агломерации

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16 мая, 2023. Вторник 13:42
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Заур Аскендеров провел совещание по вопросу развития Махачкалинско-Каспийской агломерации

Под руководством Председателя Народного Собрания Заура Аскендерова накануне, 15 мая, состоялось совещание по вопросу развития Махачкалинско-Каспийской агломерации.

Заур Аскендеров провел совещание по вопросу развития Махачкалинско-Каспийской агломерации

В нем приняли участие вице-спикеры парламента Сайгидахмед Ахмедов и Камил Давдиев, Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, полномочный представитель Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Нюсрет Омаров, председатель Комитета парламента Артур Исрапилов и другие.

Заур Аскендеров напомнил, что в числе тезисов Послания Главы Дагестана Сергея Меликова был вопрос развития Махачкалинско-Каспийской агломерации.

В связи с этим, добавил он, профильным комитетам и курирующим вице-спикерам было дано соответствующее поручение.

«У нас должно быть единое понимание, что такое агломерация, как она создается, как должна развиваться, какие полномочия в этом плане есть у Главы республики, Народного Собрания, Правительства, муниципалитетов», - отметил Заур Аскендеров.

Информацию по данному вопросу представил председатель Комитета по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов.

Он предложил подготовить отдельный нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы образования и порядок развития агломерации.

Таким документом, по его мнению, может стать отдельный закон об агломерации. Аналогичные законы разработаны в ряде регионов страны.

Участники совещания также указали на необходимость создания координационного совета, направленного на выработку предложений и рекомендаций, которые будут применяться при взаимодействии с муниципалитетами.

Принято решение детально проработать данный вопрос, провести публичные слушания с привлечением экспертов, общественности и СМИ.

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