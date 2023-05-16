Под руководством Сергея Меликова обсудили приоритетные для Дагестана вопросы

Вчера, 15 мая, глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам. В том числе, обсуждены проводимые в регионе мероприятия по строительству и капитальному ремонту ряда объектов, а также вопрос, связанный с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вне повестки дня Сергей Меликов прокомментировал смену руководства в Махачкале, поблагодарив Ризвана Газимагомедова за работу в должности руководителя города и пожелав ему удачи на посту вице-премьера.

«Ризван Казимович как человек, которому я доверяю, должен был объективно разобраться в ситуации. Во многом он с этой задачей справился. Сегодня в должности вице-премьера он будет выстраивать дальнейшие взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти по развитию коридора «Север-Юг». Актуальными становятся вопросы развития промышленности, в том числе с поступлением гособоронзаказа на наши предприятия, и другие сферы, в которых необходимы его опыт и знания», – отметил руководитель республики.

Назначенного и.о. мэра Махачкалы Юсупа Умавова глава республики назвал сильным руководителем, который способен самостоятельно принимать решения во благо города. «Рассчитываю, что он сформирует команду, которая сумеет эффективно развивать столицу. С учетом тех ошибок, которые были выявлены Ризваном Казимовичем. Я помню Махачкалу 70-х годов. Прекрасный зеленый, цветущий город. За последние десятилетия он оказался в хаосе, из которого нужно выходить. Сделать это можно только совместными усилиями. Махачкала должна быть достойна Дагестана, это лицо нашей республики», – подчеркнул Сергей Меликов.

О ходе проведения осуществляемых за счет бюджетных средств мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов подробно рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур Сулейманов. Работы ведутся по всем социально значимым направлениям.

Образование

Планируется, что до конца года будет обеспечен ввод в эксплуатацию 32 школ и 4 детских садов. Строительные работы будут завершены в полном объеме, что позволит начать подготовку учреждений к открытию в 2024 году.

Ещё 28 школ и 30 детских садов лицензируют и откроют в течение текущего года.

Здравоохранение

По Республиканской инвестиционной программе предусмотрено строительство 6 объектов с общим объемом финансирования в сумме 271,8 млн рублей. Так в Кизилюрте строится родильный дом на 120 коек, в с. Кумух Лакского района и в Избербаше возводятся больницы. При этом один из объектов – корпус МРТ Республиканского онкологического диспансера со стационаром на 40 коек и поликлиникой на 200 посещений в смену в Махачкале – планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Кроме того, ведется разработка проектной документации на строительство роддома в с. Маджалис Кайтагского района и хозяйственного корпуса Каспийской центральной городской больницы.

Культура

В рамках РИП в текущем году ведется строительство домов культуры в с. Бабаюрт Бабаюртовского района и с. Сергокала Сергокалинского района.

Реконструкцию же и благоустройство территории мемориального комплекса «Белые журавли» в с. Цада Хунзахского района, по словам Артура Сулейманова, намечено завершить в полном объеме к 100-летнему юбилею Расула Гамзатова.

Спорт

За счет средств республиканского бюджета предусмотрено строительство стадиона в с. Вачи Кулинского района. В настоящее время объект – на стадии проектирования.

ЖКХ

Продолжается строительство 37 объектов коммунальной инфраструктуры.

В том числе, в 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено строительство 5 объектов водоснабжения. По 4 объектам заключены контракты на сумму 1 млрд 231 млн рублей.

По водоводу из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селам Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района проводятся конкурсные мероприятия по определению подрядной организации.

Кроме того, в текущем году намечены реконструкция системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни и строительство блочно-модульных котельных и тепловых сетей в Кизилюрте.

«Мы завершили согласование с Фондом развития территорий нашей заявки на строительство внутригородских канализационных коллекторов Махачкалы общей стоимостью 2, 8 млрд рублей. В этом году планируем приступить к проектированию и, возможно, к выполнению производственных работ. Это первый этап реконструкции канализационно-очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации. По сути, это даже не реконструкция, а новая укладка 47 км внутригородских канализационных сетей», – проинформировал руководитель Минстроя РД.

В рамках механизмов «инфраструктурное меню» ведется проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск с возможностью последующего обеспечения водой Избербаша и попутных населенных пунктов. Со следующего года начнется реализация другого проекта – строительства новой напорной нитки до очистных сооружений канализации в Каспийске.

В этой связи глава региона еще раз напомнил о необходимости ответственного подхода к строительству социально значимых объектов со стороны профильных министерств и муниципальных образований, а также контролирующих органов.

«Самый длительный процесс у нас – это путь от отработки технического задания, контрактации работ до начала строительства. На каждом этапе мы должны обеспечить прозрачность. И прежде всего – чистоту закупок. Нельзя допускать вовлечения аффилированных структур. Мы не остановимся и будем двигаться дальше, чтобы очистить все истории по крупным и не только крупным стройкам, от которых зависит благосостояние населения. Объекты строительства будут взяты на постоянный контроль под персональную ответственность представителей органов власти. В первую очередь, это касается капитального ремонта школ», – сказал Сергей Меликов.

Обеспечение жильем детей-сирот

На эти цели, по словам Артура Сулейманова, направят 779 млн рублей. Министр отметил, что средства уже доведены до муниципалитетов, и ряд районов – Дербентский, Докузпаринский, Сергокалинский и Цунтинский – закупил квартиры. В Каспийске и Кизляре объявлены торги на 18 жилых помещений. В текущем году планируется выделить жилье более 300 детям-сиротам. Напомним, в 2022 году жилыми помещениями были обеспечены 392 человека.

Вместе с тем, по поручению главы региона проведен и анализ состояния жилых помещений, приобретенных муниципалитетами, который показал, что значительная часть закупленного жилья соответствует требованиям, в том числе пожарной безопасности, и санитарным нормам.

Главам муниципальных образований рекомендовано более тщательно подходить к выбору жилых помещений и лично контролировать их обследование. Отдельное внимание будет уделяться качеству строящегося для детей-сирот жилья.

Сергей Меликов призвал пресекать случаи, когда в целях получения квартиры искусственным образом готовятся документы о признании детей сиротами. «Иногда складывается крайне несправедливая ситуация: сироте не достается ничего, а тому, кто нечестным способом получил этот статус, достается. Недопустимо, чтобы люди претендовали на жилье, не имея на это моральных и нравственных оснований», – подчеркнул глава республики.

Развитие профобразования

На совещании был также рассмотрен вопрос передачи в введение некоторых министерств ряда государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений.

Так, Минтрансу РД переданы автомобильно-дорожный, железнодорожный и дорожно-строительный колледжи. Помимо прочей организационной работы, увеличены лимиты бюджетных ассигнований образовательных организаций.

В ведение Министерства сельского хозяйства и продовольствия передан профильный колледж имени Ш.И. Шихсаидова в Буйнакске и аграрный колледж г. Дагестанские Огни. Там утверждены новые задания на оказание государственных образовательных услуг, а также планы финансово-хозяйственной деятельности колледжей, внесены соответствующие изменения в лимиты бюджетных обязательств и своевременно профинансированы средства для выплаты заработной платы и обеспечения текущей деятельности.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова получил финансовую поддержку, за счет которой создана качественная материально-техническая база для подготовки квалифицированных специалистов.

Помимо прочего, налаживается взаимодействие с работодателями. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, проработан вопрос с руководством прорывного проекта ООО «Полоса» об открытии структурного подразделения дагогнинского аграрного колледжа в Сулейман-Стальском районе в целях подготовки специалистов именно для этого предприятия. Решается вопрос участия данной образовательной организации в федеральном проекте «Профессионалитет», что позволит обновить материально-техническую базу колледжа и в дальнейшем готовить специалистов, исходя из потребностей сельхозтоваропроизводителей южной зоны Дагестана.

В заключение Сергей Меликов анонсировал XXIII Российскую выставку племенных овец и коз, которая пройдёт с 16 по 19 мая в Каспийске, на стадионе «Анжи-Арена».

«Это масштабное мероприятие, в котором примут участие многие регионы нашей страны, в том числе новые, и наши зарубежные партнеры», – отметил глава республики, поблагодарив правительство Дагестана за организацию форума.

О подготовке к нему подробно рассказал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, со вчерашнего дня уже начался заезд участников. Форум посетят представители 25 регионов России и стран СНГ. Всего ожидается свыше 500 участников.

Отметим, в мероприятии примут участие около 90 ведущих племенных хозяйств и сельхозтоваропроизводители коммерческого поголовья, которые представят более 450 голов овец и коз. Подготовлена насыщенная деловая программа, выставка-презентация современных технологий и оборудования в сфере животноводства, выставка сельскохозяйственной техники; также пройдут мастер-классы по народным художественным промыслам.