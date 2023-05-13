ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил выработать меры по развитию природного заповедника «Дагестанский»

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил выработать меры по развитию природного заповедника «Дагестанский»

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13 мая, 2023. Суббота 02:50
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил выработать меры по развитию природного заповедника «Дагестанский»
 Совещание по вопросу состояния Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный биосферный заповедник «Дагестанский», который является особо охраняемой природной территорией федерального значения, прошло в пятницу, 12 мая, под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил выработать меры по развитию природного заповедника «Дагестанский»

Предваряя обсуждение, премьер-министр уточнил, что в ведении заповедника «Дагестанский» находится 5 особо охраняемых природных территорий федерального значения Республики Дагестан: это сам заповедник «Дагестанский» (его два участка «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы»), национальный парк «Самурский» и государственные природные заказники «Аграханский», «Самурский» и «Тляратинский».

«Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Дагестанский – cамый южный и, однозначно, самый необычный заповедник России. Рельеф заповедника представлен сразу четырьмя природными ландшафтами: горы, море, пустыни и леса. Эта природная уникальность всегда привлекала в республику огромное количество экотуристов, а в последние годы их количество в разы увеличилось.

Особо хочу подчеркнуть, что в заповеднике обитает большое количество животных и растений, занесенных в Красные книги РФ и РД, многие из которых являются эндемичными видами, которые обитают только в Дагестане. Учитывая это, на нас с вами ложится особая ответственность по сохранению и преумножению этих редких видов мировой флоры и фауны», - подчеркнул премьер.

Далее слово предоставили директору ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский» Курбану Куниеву. Он подробно рассказал о пяти особо охраняемых природных территориях, находящихся в ведении учреждения, и о том, как они развиваются.

По словам Куниева, общая площадь государственного биосферного заповедника «Дагестанский» составляет 19 тыс. га, национального парка «Самурский» - 48 тыс. га, государственных природных заказников «Аграханский», «Самурский», «Тляратинский» - 39 тыс. га, 1.9 тыс. га и 82,6 га, соответственно.
«Заповедник «Дагестанский» был образован в 1987 году в целях сохранения уникального песчаного бархана «Сарыкум». В 2017 году участок «Кизлярский залив» Дагестанского заповедника получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2023 году Распоряжением Правительства РФ он получил статус биосферного и переименован в «Государственный природный биосферный заповедник «Дагестанский». В целях сохранения уникального лесного массива с лиановыми лесами в конце 2019 года был образован национальный парк «Самурский» с двумя кластерами – равнинный прибрежный участок «Дельта Самура» и высокогорный участок «Шалбуздаг», - озвучил директор заповедника.

В своем докладе он также отметил, что заповедник «Дагестанский» в последние годы уделяет особое внимание эколого-просветительской, научно-познавательной и туристической деятельности.

«На участке «Сарыкумские барханы» построены и функционируют экологические тропы «Легенды Сарыкума» протяженностью 800 м со смотровыми площадками, интерактивный Визит-центр «Сарыкум», который оснащен информационными залами с интерактивными инсталляциями, сувенирной лавкой и конференц-залом, музей «Природы», гостевой дом из клееного бруса на 10 мест размещения со всеми условиями и 3 гостевых модуля на 18 мест.

Помимо этого, центр по реабилитации, разведению и восстановлению популяций редких видов хищных птиц «Соколиный центр», подкормочная площадка для птиц-падальщиков «Ресторан для грифов» с засидкой для наблюдения за ними и фотографирования, которая предназначена для специалистов-орнитологов», - рассказал Куниев.

Переходя к состоянию национального парка «Самурский», он отметил, что на его территории организованы эколого-просветительский и туристический комплексы, состоящие из визит-центра, пешеходной наземной экологической тропы, подвесной экологической тропы и верёвочного парка. Также функционируют 3 гостевых дома на 18 человек и места отдыха.

«Ученые заповедника принимают активное участие в расширении существующих и создании новых ООПТ в Республике Дагестан. В частности, в настоящее время ведется работа по приданию статуса ООПТ острову Тюлений. Существенно расширилась эколого-просветительская и туристско-рекреационная деятельность заповедника. Успешно развивается сотрудничество со станциями юннатов городов Махачкала и Каспийск. Проводятся экологические акции «Марш-парков», «День эколога», «День птиц» и др. В этих экологических акциях и прочих эколого-просветительских мероприятиях принимают участие несколько тысяч школьников. Выпускается разнообразная эколого-просветительская и сувенирная продукция на заповедную тематику. Общее число посетителей участков заповедника, национального парка и заказников в 2022 году составило более 250 000 чел. В республиканский бюджет в 2022 году Дагестанским заповедником выплачено 3 млн 884 тыс. рублей налогов, - заключил руководитель заповедника.

Заслушав докладчика, глава дагестанского кабмина обратил внимание на ряд проблем, которые существуют на особо охраняемых природных территориях республики, и которые не были озвучены.

В частности, он выразил недовольство санитарным состоянием бархана «Сарыкум» и других объектов, а также неэффективной работой по сохранению флоры и фауны на вверенных учреждению участках. Особое внимание он обратил на случаи браконьерства, которые были выявлены в Докузпаринском районе.

Все это, по мнению Абдулмуслимова, требует тщательного анализа и принятия соответствующих мер со стороны органов, осуществляющих надзор за соблюдением природоохранного законодательства.

Подводя итоги совещания, он поручил курирующему отрасль вице-премьеру обеспечить контроль за решением перечисленных проблем, а также рекомендовал главам муниципальных образований, на территории которых расположены природные объекты федерального значения, подключиться к решению данных вопросов.

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