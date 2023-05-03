Дагестанцы поддержали Всероссийскую акцию РДДМ «Окна Победы»

Так, патриотические трафареты разместили на окнах школ, университетов, домов детского творчества, центров дополнительного образования, музеев и технопарков. К слову, трафареты в честь Дня Победы появятся также на окнах министерств республики. «Главные цели акции: создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции, а также выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны их почтить память. Все участники акции могут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды и тем самым подержать флешмоб», — сообщила Председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмила Саидова. В преддверии Дня Победы «Движение первых» объявило также гражданскую инициативу по сбору эскизов, которые могли бы стать трафаретами для украшения окон. Буквально за пару дней активисты движения республики прислали более 50 эскизов. Среди них были и детские рисунки, перерисованные с картинок из интернета, но были и авторские работы. Всего собрали более 1000 эскизов от активистов по всей России. По итогу было отобрано 50 эскизов, из которых дизайнеры создали трафареты для «оконных полотен». При этом каждый может создать свой дополнительный набор. Скачать трафареты можно по ссылке. Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступают МЧС России, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ. Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Источник: сетевое издание "Мирмол"