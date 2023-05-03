Депутат Хамзаев попросил ФНС организовать проверку турниров в индустрии поп-ММА

Необходимо организовать проверку турниров в индустрии поп-ММА, считает член Комитета ГД по безопасности и противодействи коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев.

Парламентарий обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой организовать и проверку организаторов турниров в индустрии поп-ММА, пишет РИА Новости.

По мнению Хамзаева, такие действия ФНС были бы целесообразны после проверок блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

Депутат отметил, что турниры поп-ММА в России обычно проводятся небольшими независимыми ММА-промоушенами, при этом трансляция идет на видеосервисах. Хамзаев считает, что деятельность таких организаций направлена на быстрый набор популярности в интернете. При этом упор делается не на самих спортивных боях, а на скандалах и хайпе.

В обществе давно назрел вопрос по наведению порядка на рынках инфлюенс-маркетинга и инфобизнеса, в том числе в индустрии поп-ММА. Считаю, что в рамках проверки вышеупомянутых блогеров целесообразно проверить организаторов нашумевших турниров в индустрии поп-ММА. Прошу поддержать, говорится в тексте обращения парламентария.

Член комитета по безопасности обратил внимание, что на таких турнирах пропагандируется деструктивный, аморальный образ жизни. Также присутствует реклама алкоголя и азартных игр, а организаторы публично декларируют свое «псевдобогатство».

При этом их статьи заработка остаются размытыми, указал Хамзаев.

Он также отметил, что юридическая часть организации подобных турниров завуалирована, «не понятны ни юридические лица, ни истинные организаторы подобных мероприятий». Помимо прочего, участники турниров получают гонорары не только за выступления, используются также мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.