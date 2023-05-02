ЗАМАНА - Предпринимателям Дагестана помогут разработать сайт

Предпринимателям Дагестана помогут разработать сайт

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02 мая, 2023. Вторник 14:48
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Предпринимателям Дагестана помогут разработать сайт

Дагестанские предприниматели могут бесплатно разработать сайт. Такую услугу предоставляет Центр «Мой бизнес».

Предпринимателям Дагестана помогут разработать сайт

В рамках услуги «Создание сайтов» специалисты центра разработают для предпринимателей дизайн-макет и создадут лендинговую страницу (одностраничний сайт), разработают дизайн-макет, создадут интернет-сайт и тд. Услугой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Дагестана, включенные в единый реестр субъектов МСП, а также самозанятые. Подробнее читайте по ссылке. 

Источник: https://mirmol.ru/novosti/predprinimateljam-dagestana-pomogut-razrabotat-sajt/

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