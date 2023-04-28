Сергей Меликов вручил «Золотую звезду» матери Героя России Шамиля Магомедова

На церемонии награждения присутствовали отец, мать, брат и сослуживцы Шамиля Магомедова. «Золотая звезда» Указом Президента РФ Владимира Путина была передана матери Героя – Сабине Магомедовой. «Прикрывая своих сослуживцев, Шамиль погиб, но дал боевым товарищам возможность отойти на защищенные рубежи. На таких примерах воспитывается наша молодежь, формируются патриотизм, чувство гордости за нашу республику и за нашу великую страну. Отвага, патриотизм, готовность в любую секунду взять на себя ответственность роднят людей самых разных национальностей. Эти качества были, есть и останутся в крови и характере нашего народа», – отметил Глава республики. В рамках награждения за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены: водитель Абдурахман Абдурахманов, рядовой Исмаил Гусейнов, старший сержант Мирзали Мирзалиев, прапорщик Эльмар Сулейман-оглы Шахбазов. Отметим, что за проявленные мужество и отвагу 7 уроженцев Дагестана удостоены звания Героя России за участие в специальной военной операции. Среди них Шамиль Магомедов, Нурмагомед Гаджимагомедов, Эседулла Абачев, Энвер Набиев, Руслан Курбанов, Исрафил Магомедов и Михаил Абрамченко. Все присутствующие в зале Дома дружбы почтили память погибших в зоне спецоперации минутой молчания. «Он всегда улыбался, до последнего нашего разговора. Шамиль всегда уперто стремился к военной службе. Мы долго его отговаривали, поэтому, прежде чем туда попасть, он прошел много препятствий. Все его мысли были только о работе. Мы даже часто шутили, что у Шамиля больше нет других разговоров, кроме как на военную тему. Третий сын также стремится к военной службе, несмотря ни на что», – сказала мать Героя России Шамиля Магомедова Сабина Магомедова.