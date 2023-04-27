Республиканская акция «Вахта Памяти» прошла в Махачкале

Ежегодная республиканская акция «Вахта Памяти» как дань уважения доблести и чести воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла сегодня в Махачкале.

Акция стартовала на центральной площади столицы, где собрались активисты молодежных общественных движений, учащиеся образовательных учреждений, кадеты, представители Правительства республики и администрации Махачкалы. Традиционно в акции принимают участие ТОКСовцы, которые съезжаются в этот день из всех уголков Дагестана.

Колонна в сопровождении военного оркестра направилась до парка им. Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю. Здесь состоялся торжественный митинг у памятника Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и завершению Битвы за Кавказ. Собравшиеся гости и руководство республики почтили память погибших минутой молчания.

«Эта патриотическая акция объединяет множество поисковых клубов, которые исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны с целью увековечивания памяти солдат, погибших при защите Отечества. Ежегодно молодежь Дагестана принимает участие в поисковой деятельности в различных регионах нашей страны. Хочу обратиться к представителям поискового отряда “ТОКС”, вы многое сделали и продолжаете делать, чтобы придать огласки имена каждого из героев той войны, которые своим мужеством и отвагой приближали День Победы. Вы возвращаете не просто имена, вы возвращаете память», – отметил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

После выступлений и прочтений стихотворений Расула Гамзатова руководство и каждый желающий возложили цветы к портретам воинов на Аллее Героев, отдав дань памяти.

«Сегодня мы еще раз осознали, какой высокой ценой была добыта победа нашими отцами, дедами и прадедами. И сейчас эстафету мужества приняли на себя жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Мы плечом к плечу с донбасским народом защищаем свободу и делаем всё, чтобы не было фашизма и нацизма. В глазах наших ребят, находящихся в зоне СВО, только смелость. Приезжая домой, они повторно возвращаются туда, отстаивая интересы Родины», – сказал ветеран Афганских событий и участник спецоперации на Украине Зиявутдин Абдуллаев.