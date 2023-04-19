Гаджи Султанов: «Более ускоренные темпы развития нашей республики напрямую связаны с решением инфраструктурных вопросов»

Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов дал пресс-конференцию на площадке газеты «Дагестанская правда». Встреча с журналистами была посвящена итогам социально-экономического развития республики за 2022 год и задачам на 2023 год.

Модератором пресс-конференции выступила главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова. Общение с представителями СМИ длилось более часа. Министр ответил на 14 вопросов и рассказал о реализуемых Минэкономразвития РД проектах и программах, об инвестиционной деятельности, развитии промышленности, сельского хозяйства, туризма и мн. др.

Начало беседы поставил вопрос о принимаемых мерах по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана. Отвечая на него, Гаджи Султанов рассказал о работе, проводимой в части анализа и прогнозирования социально-экономического развития республики, стратегическом планировании, межведомственной координации и оценке эффективности, и озвучил основные макроэкономические показатели за 2022 год.

Так, индекс промышленного производства составил 108,5%; сельскохозяйственной продукции – 101,0%; инвестиций в основной капитал – 110,3%, строительства – 100,7%; оборота розничной торговли – 101,5%; оборота общественного питания – 106,2%; объёма платных услуг – 103,1%; среднемесячной заработной платы – 109,9%, среднедушевых денежных доходов – 111,7%. В целом, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 2,2% (за 2021 год рост на 4,6%), а объём ВРП по оценке 2022 года составил 906,2 млрд руб. с ростом на 3,3% к 2021 году.

«Развитие экономики Дагестана тесно связано с теми процессами, которые происходят в целом в нашей стране. Несмотря на все ограничения, по темпам роста основных макроэкономических показателей мы видим положительную динамику во всех отраслях. Но для нашей республики этого недостаточно. Нам нужно двигаться более ускоренными темпами. И это невозможно без решения инфраструктурных проблем. Руководство республики решительно действует в этом направлении. Строительство крупных водоводов Чиркей-Махачкала, Чиркей-Буйнакск, Кайтаг-Дербент и др., строительство второй полосы аэропорта, строительство очистных сооружений в ДагОгнях и Хасавюрте и многие другие проекты, которые сейчас реализуются, - это все очень масштабные вещи, без доведения до логического конца которых, мы не сможем обеспечить динамичное развитие экономики, того же туризма или сельского хозяйства. Решение этих вопросов – очень скрупулёзная и масштабная работа, в которой задействованы не только региональные отраслевые ведомства, но и многие федеральные институты развития и органы власти», - в целом охарактеризовал проводимую работу министр.

В продолжение темы Гаджи Султанов подробно рассказал о реализуемых министерством проектах и госпрограммах и участии в федеральных программах развития.

Одним из основных инструментов развития социальной и инженерной инфраструктуры глава Минэкономразвития РД назвал Республиканскую инвестиционную программу.

В 2023 году на ее реализацию предусмотрено более 20 млрд рублей, из них 9,2 млрд рублей – средства федерального бюджета, 11,1 млрд рублей – республиканского. Всего запланировано финансирование 228 объектов.

Также министерством активно осуществляется практика реализации точечных проектов инициатив муниципальных образований, направленных на решение вопросов местного значения. Один из них – проект «Местные инициативы», в рамках которого осуществляется строительство, реконструкция и ремонт объектов общественной и социальной инфраструктуры (благоустройство территорий, строительство детских и спортивных площадок, ремонт и реконструкция объектов культуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения и пр.).

В 2022 году в рамках проекта удалось реализовать 127 инициатив на общую сумму 868,4 млн рублей (республиканская субсидия – 599,7 млн рублей, средства муниципальных бюджетов – 102,5 млн рублей, внебюджетное софинансирование – 166,2 млн рублей).

В 2023 году на реализацию проекта предусмотрено 200 млн рублей. «Мы уже завершили прием документов и в скором времени огласим результаты», - сообщил министр.

Еще один социально важный проект, по словам министра, был запущен в прошлом году, по капремонту дошкольных образовательных организаций.

«Этот проект предусматривает финансирование из республиканского бюджета на конкурсной основе, и он уже позволил в прошлом году отремонтировать 32 объекта, и в текущем году поступило достаточно много заявок от муниципалитетов. Мы видим, что такие инициативы подхватываются и на федеральном уровне. К примеру, вы помните, в республике был инициирован проект «100 школ», мы первые его начали реализовывать и он был включен в топ лучших практик регионов. Сейчас эти мероприятия уже реализуются на федеральном уровне и средства на капитальный ремонт школ выделяются уже из федерального бюджета», - поделился Гаджи Султанов.

В первый же год для участия в проекте заявились сразу 135 дошкольных учреждений из 42 муниципальных образований республики. Поддержать удалось 32 из них с общим объемом финансирования 418,31 млн рублей (из республиканского бюджета – 299,96 млн рублей, из муниципальных бюджетов – 118,35 млн рублей).

Проект реализуется без привлечения внебюджетного финансирования. В 2023 году на его продолжение предусмотрено 300 млн рублей.

Отдельно в ходе пресс-конференции прозвучал вопрос о развитии горных территорий. Руководитель Минэкономразвития РД напомнил, что уже несколько лет в республике реализуется госпрограмма «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» по оказанию субсидированной поддержки предпринимателям и юридическим лицам, проживающим в горных территориях, а также местным жителям, ведущим личные подсобные хозяйства.

В 2023 году на ее реализацию предусмотрено 90 млн рублей. Субсидии будут распределены по шести направлениям: на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники (до 200 т.р.); на закладку сада интенсивного типа (до 500 т.р.); на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков (до 3 млн руб); на строительство малогабаритных теплиц (до 3 млн руб); на строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции (до 3 млн руб); на создание или модернизацию предприятий по производству промышленной продукции (до 3 млн руб).

В 2022 году на получение этих субсидий претендовали 349 заявителей из 25 муниципальных районов. Поддержку получили 221 заявитель на общую сумму 75 млн рублей (100% от предусмотренных средств).

Также подробно журналистам было рассказано о мероприятиях, реализуемых в рамках госпрограммы развития СКФО, развитии промышленного сектора и приоритетных проектах, включенных в модель экономического развития региона.

Не обошли стороной участники пресс-конференции и вопросы, связанные с налогообложением и легализацией туристической и других отраслей экономики. В этой связи Гаджи Султанов рассказал о создании зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета республики:

«Эта инициатива принадлежит в том числе самим предпринимателям. Очень важно обеспечить справедливость налогообложения, равные условия и равные возможности. Работая «в белую», бизнес получает доступ к различным сервисам и инструментам господдержки. С бизнесом нужно выстраивать прозрачные и цивилизованные отношения, иначе мы на определенном уровне остановимся и не сможем идти дальше.

У нас в республике действует упрощённая система налогообложения и установлены пониженные ставки для бизнеса. Мы довели их до минимума», - подчеркнул министр и призвал журналистов активно освещать работу зональных групп, участвуя в запланированных выездных мероприятиях.