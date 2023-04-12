В крепости Нарын-кала в Дербенте будут устраивать театральные представления

«С пятницы по воскресенье для жителей и гостей города на территории крепости планируется организовывать постановки с участием театральных актеров. С начала июня по сентябрь будут показы отдельных сцен из жизни ханов и султанов, а также эпизодов быта древнего Дербента», — рассказал в прямом эфире ЦУР Дагестана руководитель музея-заповедника Велиюлла Фаталиев, передает ТАСС. По его словам, зрителелей этих театральных представлений также будут угощать блюдами национальной кухни. Продлятся такие представления до сентября. Ранее Фаталиев сообщал, что по итогам 2023 года Дербентский музей-заповедник ожидает увеличения турпотока в три раза. Помимо исторических достопримечательностей туристов привлекают и современные городские локации, например светомузыкальный фонтан. Кроме того, на территории крепости Нарын-кала разбили гранатовый сад, который, как ожидается, станет популярным местом для фотосессий. Дербент — один из древнейших городов России и мира, расположенный на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.



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