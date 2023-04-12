На заседании были представлены итоговые документы и материалы, полученные в ходе парламентского расследования, созданной в марте 2022 года комиссии палат Федерального Собрания РФ.
Как отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в этом направлении проведена огромная работа и собрана доказательная база.
Он подчеркнул, что необходимо призвать к ответственности Викторию Нуланд и всех, кто причастен к военно-биологическим экспериментам.
Сопредседатель Комиссии, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, обратила внимание на то, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.
Заместитель Председателя ГД сделала акцент на том, что США и Украина нарушают базовые положения Конвенции ООН о запрете биологического оружия и нормы международного гуманитарного права.
В связи с этим, Комиссия предложила МИД РФ продолжить вести активную и наступательную работу по инициированию международного расследования и наполнения КБТО реальными инструментами контроля.
Ильяс Мамаев принял участие в заседании Госдумы по вопросам расследования обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине
- Автор Шахри
- 12 апреля, 2023. Среда 10:18
Накануне, 11 апреля, председатель Комитета Народного Собрания РД по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев в режиме ВКС принял участие в пленарном заседании Государственной Думы, на котором был заслушан итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
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