ЗАМАНА - Ильяс Мамаев принял участие в заседании Госдумы по вопросам расследования обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине

Ильяс Мамаев принял участие в заседании Госдумы по вопросам расследования обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине

Автор
12 апреля, 2023. Среда 10:18
|||
Ильяс Мамаев принял участие в заседании Госдумы по вопросам расследования обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине

Накануне, 11 апреля, председатель Комитета Народного Собрания РД по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев в режиме ВКС принял участие в пленарном заседании Государственной Думы, на котором был заслушан итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

Ильяс Мамаев принял участие в заседании Госдумы по вопросам расследования обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине



На заседании были представлены итоговые документы и материалы, полученные в ходе парламентского расследования, созданной в марте 2022 года комиссии палат Федерального Собрания РФ.  


Как отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в этом направлении проведена огромная работа и собрана доказательная база. 
Он подчеркнул, что необходимо призвать к ответственности Викторию Нуланд и всех, кто причастен к военно-биологическим экспериментам. 

Сопредседатель Комиссии, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, обратила внимание на то, что при содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины. 


Заместитель Председателя ГД сделала акцент на том, что США и Украина нарушают базовые положения Конвенции ООН о запрете биологического оружия и нормы международного гуманитарного права.

В связи с этим, Комиссия предложила МИД РФ продолжить вести активную и наступательную работу по инициированию международного расследования и наполнения КБТО реальными инструментами контроля.

Прочитано 19 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top