ЗАМАНА - В Махачкале завершился VII Всероссийский турнир по русским шашкам среди мужчин, посвящённый памяти государственного политического деятеля Республики Дагестан Гаруна Курбанова

В Махачкале завершился VII Всероссийский турнир по русским шашкам среди мужчин, посвящённый памяти государственного политического деятеля Республики Дагестан Гаруна Курбанова

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03 апреля, 2023. Понедельник 14:10
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В Махачкале завершился VII Всероссийский турнир по русским шашкам среди мужчин, посвящённый памяти государственного политического деятеля Республики Дагестан Гаруна Курбанова

Турнир прошёл в интересной борьбе, где к финишу с одинаковым результатом по 6,5 очков из 9 подошли три участника.

В Махачкале завершился VII Всероссийский турнир по русским шашкам среди мужчин, посвящённый памяти государственного политического деятеля Республики Дагестан Гаруна Курбанова

По дополнительным показателям победителем во второй раз стал мастер спорта из далёкого Красноярска Игорь Павлов. Ранее он побеждал в 2018 г.

Второе место заняла многократная чемпионка мира, лучшая шашистка мира Жанна Бупеева (девичья фамилия-Саршаева). Уроженка Астрахани, которая представляет Челябинскую область. Это третий подиум у Жанны. Ранее она дважды занимала 3 места.

Бронзовым призёром турнира стал Убуша Ангряев. Убуша с этого года вновь представляет свой родной город Астрахань. Убуша стал трёхкратным призёром турнира.

На этот раз лучший из дагестанцев - опытный Шамиль Алиев набрал 5 очков, занял 9 место среди 26 участников.

Помимо них организаторы наградили и лучших среди ветеранов: 1 место - Анатолий Альникин (Ставропольский край), 2место - Казбек Логические (РСО-Алания), 3 место - Шамил Алиев (Махачкала).

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