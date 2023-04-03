ЗАМАНА - Султан Хамзаев: «Недопустимо, когда в религию лезут с целью зарабатывания политических баллов»

Султан Хамзаев: «Недопустимо, когда в религию лезут с целью зарабатывания политических баллов»

Автор
03 апреля, 2023. Понедельник 11:09
|||
Султан Хамзаев: «Недопустимо, когда в религию лезут с целью зарабатывания политических баллов»

«Накануне озабоченная группа в Москве записала некорректное обращение. Непонятно ни причина их беспокойства, ни то, с чего они решили разделять наше многоконфессиональное, многонациональное общество России. Кто дал им такое право?

Султан Хамзаев: «Недопустимо, когда в религию лезут с целью зарабатывания политических баллов»

Первое. Никто не имеет право называть мусульман России мигрантами. Это шовинизм от бескультурья. Второе. Любая традиционная религия только поощряет появление Божьего дома любой из конфессий. Третье. Как может Храм одной из традиционных конфессий осквернять священные места другой религии? Четвёртое. Недопустимо, когда в религию или через религиозный фактор лезут политики-политологи, пытаясь заработать политические баллы, как один из моих коллег по Думе, который хочет баллотироваться на предстоящих мэрских выборах. И пятое. На чью мельницу льют воду те, кто вывел людей сегодня? В то время, пока наш Президент говорит об объединении, говорит, что Русский мир – дело каждого, какие-то личности считают иначе, прямо противопоставляя себя нашим общим важным задачам. Всем мира и добра в Священный месяц Рамадан! Находясь  в Шамильском районе, посетил христианский Датунский храм X века, который мы в Дагестане бережно оберегаем и показываем истинные ценности братских народов!».

Прочитано 20 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top