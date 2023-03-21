Что нужно знать будущему призывнику?

После того как призывников распределяют по войсковым частям. Чтобы попасть в нужную часть призывник отправляется туда на поезде и на все время ему необходимо обзавестись запасом денег, продуктов и питья. Но помимо этих простых пунктов есть и такие моменты, которые могут оказаться неочевидными для молодых людей. На такой случай существует памятка призывника, чтобы он прибывал в воинскую часть, вооружившись знаниями. Советы по подготовке от тех, кто служит Что должен знать призывник перед тем, как попасть в армию? Что нужно брать с собой и к чему быть готовым? Лучше всего ответить на эти вопросы могут только те, кто уже служил. Существуют дельные советы от бывших солдат, следуя которым можно подготовиться к любому моменту прохождения службы. Ниже приведены 10 советов, которые делают пребывание в армии проще. ФИНАЛЬНАЯ МЕДКОМИССИЯ Если призыв близится, не стоит откладывать вопрос о посещении военкомата до последнего момента, когда в коридорах стоят очереди на прохождение медицинской комиссии. Можно заранее обойти нужных врачей, сдать нужные анализы, сделать прививки, собрать справки и побывать в военкомате минимальное количество раз, избегая очередей. НАУЧИТЬСЯ ШИТЬ Перед тем как попасть в армию, надо обучиться самым элементарным навыкам шитья – заштопывать дырки, пришивать пуговицы. Если этого не сделать, может получиться так, что армия это сделает за призывника. В таких случаях к солдату появляется неуважительное отношение, поэтому можно избежать неприятных ситуаций. ПРИВЫКАТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В армии спортивные мероприятия проводятся каждый день в формате зарядки, подготовки или марш-бросков. Большинство призывников России, которые затем попадают в ряды армии, не могут похвастать блестящими спортивными данными. Многие из них к тому же имеют пагубные привычки в виде курения. Чтобы быть готовым к повседневным нагрузкам не только морально, но и физически, можно начать перестраивать собственный режим заранее: Постараться перестроить свой режим, приближая его к армейскому, где подъем происходит в 6:00, а отбой в 22:00. Призывник может прибыть в армию без адаптационного периода, который представляет собой дискомфорт, и утро можно будет встречать в бодром настрое. Заниматься утренними пробежками. В армии будут происходить ежедневные пробежки с минимальной дистанцией в 1 км. Всегда есть те, из-за кого первое время останавливают эти пробежки, поэтому лучше приезжать подготовленным. Подтягиваться на турнике или научиться, если не умел раньше. В армии делают 15 подтягиваний, чтобы сдать норматив на «отлично». Постараться привыкнуть к 3-х разовому приему пищи. В войсковых частях происходит питание именно в таком режиме, при этом промежуток между завтраком и обедом считается самым долгим – 7 часов, от обеда до ужина – 4 часа. СДЕЛАТЬ КОРОТКУЮ СТРИЖКУ Среди самых популярных советов призывникам – коротко стричься накануне отъезда. Чем короче будет стрижка, тем лучше. Не все решаются сразу же стричься «под 0», но в большинстве случаев так выходит практичнее. За то время, что волосы отрастут, солдат уже осваивается. Кроме того, если длина волос будет недостаточно короткой, ее все равно нужно будет состричь по приезду. Стригут в таких случаях друг друга сами солдаты и многие из них впервые держат бритву в руках. Чтобы избежать ранений и порезов, лучше избавить себя от этого и постричься заранее. БРАТЬ ДОКУМЕНТЫ С СОБОЙ В день призыва лучше взять с собой паспорт, водительские права и диплом. Даже если заранее сотрудник военкомата говорил, что эти документы не нужны, лучше взять. Если в них не будет потребности, можно будет отослать их домой из сборного пункта по почте бесплатно. Но если что-то из этих документов внезапно понадобится, но не будет под рукой, придется просить родственников, которые могут быть даже не в этом городе. Советы от служащих по пребыванию в армии Если с тем, как подготовиться морально и физически ко дню призыва уже понятно, то стоит отдельно рассмотреть советы о пребывании в армии. Опять же, лучше всех подобные советы могут давать только те, кто уже проходил через воинскую службу. Ниже приведены советы, которые лучше узнать заранее: Не встревать в разговор, пока не обращаются напрямую к тебе. В армии свои нормы общения, к которым новобранцам еще только предстоит привыкнуть. А пока проходит период адаптации, лучше больше слушать и меньше говорить. Слушать командиров. Все советы, которые были сказаны командующим составом, окажутся куда более ценными, чем совет от демобилизованного солдата. Поэтому стоит внимательно слушать и запоминать все, чтобы было ими сказано. Анализировать происходящее. Иначе говоря, стоит учиться на любых ошибках. Если кто-то из солдат ведет себя неправильно, за этим обязательно последует наказание. Лучше обратить на это внимание и откорректировать собственное поведение, чем также понести наказание. Если что-то непонятно или неизвестно – обратиться к тому, кто точно знает. Не нужно бояться спрашивать, ведь если приказ будет выполнен неверно, последует наказание или выговор. Ежедневное мытье ног. Многие новобранцы с непривычки к жесткой и чужой обуви в первые недели страдают от мозолей на ногах. Чтобы избежать этого, советуют каждый вечер перед сном мыть ноги с холодной водой и уставным мылом.



Источник: https://mirmol.ru/blogs/chto-nuzhno-znat-budushhemu-prizyvniku/