Три брата из Новолакского района заключили контракты и отправились в зону СВО

Служба по контракту становится все более привлекательной для молодых дагестанцев. Заключив контракт, они отправляются в зону СВО для защиты интересов Отечества.

Братья Омаровы — Заур, Зураб и Шарабутин — жители с. Шушия Новолакского района, заключив контракты, отправились в зону спецоперации. Ребята находятся там практически с начала боевых действий.

Они подчеркивают, что военная служба по контракту — это возможность профессионально выполнить свой гражданский долг по защите Отечества.

Ребята бок о бок защищают и очищают землю от украинских неонацистов, и за достойную службу братья отмечены наградами: Омаров Заур награжден медалью «За воинскую доблесть», а Омаров Шарабутин — медалью Георгия Жукова.

Источник: Дагестанская правда