Открылся первый международный форум имени Имама Шамиля

В открытии Форума приняли представители Дагестана, Осетии, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Кавказских Минеральных Вод, а также гости из Москвы, Чувашии, Татарстана, зарубежные коллеги из Беларуси, Болгарии, Молдовы, Турции, Палестины, Сирии и других стран. В онлайн-режиме были задействованы 10 региональных площадок.16 марта 2023 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось открытие серии мероприятий 1-го Международного Форума имени Имама Шамиля. В открытии Форума приняли представители Дагестана, Осетии, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Кавказских Минеральных Вод, а также гости из Москвы, Чувашии, Татарстана, зарубежные коллеги из Беларуси, Болгарии, Молдовы, Турции, Палестины, Сирии и других стран. В онлайн-режиме были задействованы 10 региональных площадок.

Международный Форум имени Имама Шамиля стал новой международной диалоговой площадкой по вопросам сохранения духовного и исторического наследия народов Кавказа, развития сотрудничества и взаимопонимания. Он носит имя Имама Шамиля - одного из самых почитаемых национальных героев, великого мыслителя и духовного лидера, государственного деятеля и военачальника, объединителя народов Кавказа, принесшего им мир и процветание.

Форум объединяет представителей регионов Кавказа и диаспор, а также стран, исторически связанных с Кавказом, и деятелей, имеющих заслуги перед народами Кавказа.В 2023 году Форум представляет собой насыщенную серию мероприятий, по 3-4 ежемесячно, как в очном, так и в онлайн-формате. Участники мероприятий Форума - уважаемые государственные и общественные деятели, старейшины, мусульманские и православные священнослужители, главы диаспор, военачальники, деятели спорта, науки, культуры, бизнеса, эксперты, журналисты и блогеры, представители молодежи. После торжественного открытия, в онлайн-режиме состоялась дискуссия на тему «Духовное наследие Имама Шамиля и историческая роль народов Кавказа в поддержании межнационального согласия».

А уже в апреле состоится очная встреча в рамках Форума - Дипломатический и миротворческий ифтар, который соберет не только делегации из регионов, но и послов многих стран ближнего и дальнего зарубежья, а также большая дискуссия на тему «Мусульманский мир и славянский мир - многовековой союз и фундамент традиционных ценностей в основе современной цивилизации».

С марта по сентябрь этого года, под эгидой Форума пройдут ежемесячные молитвы о мире и взаимопонимании между народами, дискуссии о воспитании детей и молодежи, о противодействии экстремизму, о развитии диаспор, о деловом сотрудничестве, международная встреча-совещание чемпионов по различным видам спорта «Гордость и слава Кавказа», международные конкурсы блогов и телеграм-каналов о Кавказе, поэтический конкурс, презентации новых религиоведческих и исторических изданий, выставка творчества детей, диалоги дипломатов и экспертов, Международный турнир по вольной борьбе памяти Имама Шамиля и много других ярких событий.

В качестве места проведения основных очных мероприятий Форума выбрана столица Беларуси город Минск - общепризнанная нейтральная международная переговорная площадка, где в согласии живут диаспоры многих кавказских народов. А в ходе выездных дискуссий и встреч, участники посетят все регионы Северного Кавказа.

Форум проводится при поддержке Международной Общественной Палаты созыва 2020-2025, Общества дружбы «Россия - Беларусь» (ОДРБ), Международного фонда Шамиля, Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь, Института стратегии национальной безопасности.

В своем вступительном слове на открытии Форума, Сопредседатель Международной Общественной Палаты созыва 2020-2025, член Союза писателей России Александр Сергеевич Ольшевский отметил: «…Не случайно именно Кавказ сегодня особенно мешает всякой нечисти, которая стремится расшатать его, вбить клин между народами, плодить недоверие и конфликты, развращать и запутывать нашу молодежь. Народы Кавказа остаются одной из наиболее стабильных опор следования религиозным заповедям, традиционных ценностей, уважения к старшим, здоровой семьи, преемственности, памяти о своих корнях, выдающимся примером доблести, справедливости и заботы о ближних. Запад чувствует эту силу и боится ее. Поэтому нам необходимо сближаться, преодолевать разногласия, укреплять свое добрососедство и объединять усилия в благих делах.

Значительно возросли роль народов Кавказа и их влияние на международной арене. Ведь именно они еще и обладают наиболее сплоченными и весомыми диаспорами по всему миру, включая недружественные страны Западной Европы. Эти диаспоры - огромный дипломатический ресурс, тем более на фоне кризиса официальной дипломатии, способный много сделать для восстановления конструктивного диалога».Важно, что мероприятия Форума проводятся в тесном взаимодействии не только со светскими деятелями, но и с мусульманским и православным духовенством.

С программными выступлениями к участникам Форума обратились старейший из муфтиев стран СНГ - Муфтий мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир хазрат Шабанович, Председатель Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов). От лица Председателя Духовного управления мусульман РФ, Муфтия шейха Равиля Гайнутдина принял участие его заместитель Ренат Вафович Ислямов, а от лица Русской Православной Церкви -также Секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священник Димитрий Сафонов.

Прозвучали приветственные слова от Министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Вахи Абдул-Вагаповича Бекова, Министра по национальной политике и внешним связям Республики Северная Осетия - Алания Алана Казбековича Багиева, Полномочного представителя Главы Чеченской Республики Ибрагима Висамудиевича Каимова, Министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Селимовича Муслимова, Полномочного представителя Главы Карачаево-Черкесской Республики Магомеда Алиевича Батчаева, Полномочного представителя Главы Республики Дагестан Абдулы Магомедовича Омарова, других официальных лиц, глав кавказских диаспор.

Очень содержательными стали выступления зарубежных гостей, рассказавших о том, как в их странах сегодня реализуются те внешние угрозы, необходимость противостояния которым сближает народы Кавказа. О том, как в реальности происходит беспрецедентное преследование верующих мировых религий на территории Украины, рассказал настоятель храма прп. Серафима Саровского Херсонской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Геннадий Шкиль.

О варварских попытках разрушения естественных связей славянского мира и грубом попрании истории в странах Восточной Европы выступила Почетный председатель Союза русскоязычных писателей и журналистов Болгарии Наталия Михайловна Ерменкова. А представитель находящей на слуху в связи с последними событиями Молдовы историк, политолог, руководитель медиапроекта «Православная цивилизация» Владимир Валерьевич Букарский выступил с большим обзором на тему «Деятельность коллективного Запада по разрушению традиционных ценностей народов Евразийского пространства на примере Республики Молдова».С важными докладами о сохранении наследия Имама Шамиля и практических шагах по сближению и объединению усилий народов Кавказа выступили Олимпийский чемпион по фехтованию, обладатель 5 Олимпийских медалей, 10-кратный чемпион Мира Александр Анатольевич Романьков, Полномочный представитель Сопредседателя Международной Общественной Палаты по СКФО, глава осетинской диаспоры Ставрополья Тамерлан Зелимханович Ватаев, президент Международного художественного фонда, доктор философских наук, профессор Владимир Ильич Большаков, Генеральный директор Института стратегии национальной безопасности, доктор социологических наук, профессор Рустам Юрьевич Ибрагимов, председатель Высшего Совета межрегионального общественного движения «Русская речь», член Национальной Ассоциации драматургов Владимир Игоревич Казаков, президент Международного фонда Шамиля Алиасхаб Магомедович Хархачаев, проректоры Дагестанского государственного университета Артур Гереевич Далгатов и Магомед Магомедович Гасанов, руководитель Института археологии и этнографии ДФИЦ РАН Рамазан Султанович Абдулмажидов, Председатель Совета ДРОО «Уздени Дагестана» Керимхан Амирханович Умаханов, Председатель Совета при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского общества и правам человека Зикрула Зиявдинович Ильясов, заведующий кафедрой истории, права и гуманитарных дисциплин СКИ РАНХиГС Фарман Мурувватович Кулиев, член Международной Общественной Палаты Заза Джемалович Хугаев, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Республики Дагестан Тавлу Абуталибович Казакбиев, учредитель Федерального общественного движения «Активный гражданин» Магомедамин Акаев и другие эксперты.

Три площадки Форума были организованы с привлечением большого числа кавказской молодежи - в Дагестанском государственном университете, в Северо-Кавказском институте РАНХиГС в Пятигорске и в Северо-Кавказском гуманитарно-многопрофильном Колледже имени Имама Шамиля.

В ходе дискуссии, принято решение о придании Международному Форуму имени Имама Шамиля статуса постоянно действующей диалоговой площадки. Участники приняли Резолюцию, а также открытое обращение «В защиту верующих мировых религий», которое будет направлено в ООН, Европейский Парламент, ПАСЕ и Организацию Исламского Сотрудничества.