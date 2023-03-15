Яхья Бучаев: «Было сделано много, чтобы качественная составляющая системы образования изменилась в лучшую сторону»

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о деятельности ведомства, планах, развитии и задачах в рамках пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан».

Открывая конференцию, Яхья Бучаев рассказал об итогах Года образования в Дагестане.

«Предыдущий год мы провели очень насыщенно. Было сделано много, чтобы качественная составляющая системы образования изменилась в лучшую сторону. В первую очередь мы приступили к изменению системы аттестации педагогических кадров. Привели ее в более содержательный, электронный формат.

По инициативе министерства, которую поддержал Глава республики, мы заключили со всеми муниципалитетами соглашение об единой кадровой политике, которое позволяет проводить аттестацию кандидатов на должность руководителя образовательной организации по республиканскому порядку. Это вносит серьезные коррективы в действующий пул руководителей образовательных организаций», – подчеркнул министр.

Говоря об инфраструктурных мероприятиях, Яхья Бучаев отметил, что в рамках национального проекта «Образование» практически на 100% реализованы все индикаторы. По словам министра, за 2022 год в республике отремонтировано 210 зданий в 191 школе республики.

«Я благодарю всех работников сферы образования, которые приложили титанические усилия для достижения этих результатов», – сказал министр.

В помощь ученикам и педагогам также была разработана образовательная платформа с единым доступом к цифровым сервисам и учебным материалам для учащихся, педагогов и родителей – ФГИС «Моя школа», которая с 1 июня 2023 года начнет функционировать. Это информационная система, которая объединит данные всех обучающихся России из всех субъектов.

«Ученик будет гарантированно обеспечен высококачественным образовательным контентом, в какой бы образовательной среде он ни находился. Педагогам также будут доступны эти инструменты», – сказал Бучаев.

В рамках пресс-конференции также был поднят вопрос разделения детей, привившихся от полиомиелита. В итоге обучающиеся, не получившие вакцину, не могут посещать занятия в школе. Ранеевопрос вакцинации от полиомиелита также обсуждался на площадке РИА «Дагестан».