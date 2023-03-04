ЗАМАНА - 173 домовладения в Кизлярском районе включено в программу догазификации

173 домовладения в Кизлярском районе включено в программу догазификации

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04 марта, 2023. Суббота 16:00
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В Кизлярском районе реализуется программа догазификации, целью которой является бесплатное подключение к газовым сетям частных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

173 домовладения в Кизлярском районе включено в программу догазификации

На территории муниципалитета на 1 марта от граждан для участия в программе поступило 173 заявки. Как отметил заместитель главы Кизлярского района Мурад Багандов, курирующий вопросы ЖКХ и строительства, большое количество заявлений вынужденно отклоняется за неимением правоустанавливающей документации домовладения. Говоря о цифрах и объемах проделанной работы, было отмечено, что в сводном и объектном плане-графике по Кизлярскому району в программу включено 173 домовладения, из них к 44 газопровод уже подведен, а к 20 домовладениям ведется прокладка газопроводной линии. Отметим, что в настоящее время работы проходят в селах Большой Бредихин, Южное, Аверьяновка и им. Карла-Маркса.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/173-domovladenija-v-kizljarskom-rajone-vkljucheno-v-programmu-dogazifikacii/

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