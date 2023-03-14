Ещё путешественники посетили Гунибскую ГЭС, древнее село Чох и Гимринский тоннель – самый длинный в России.
О впечатлениях о Дагестане, его жителях, обычаях и местной кухне в этом выпуске.
Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на Сулакском каньоне, в поселке Дубки.
Ещё путешественники посетили Гунибскую ГЭС, древнее село Чох и Гимринский тоннель – самый длинный в России.
О впечатлениях о Дагестане, его жителях, обычаях и местной кухне в этом выпуске.
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