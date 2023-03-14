На Первом канале показали выпуск тревел-шоу «Поехали!» о Дагестане

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на Сулакском каньоне, в поселке Дубки.

Ещё путешественники посетили Гунибскую ГЭС, древнее село Чох и Гимринский тоннель – самый длинный в России.

О впечатлениях о Дагестане, его жителях, обычаях и местной кухне в этом выпуске.