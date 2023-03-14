ЗАМАНА - На Первом канале показали выпуск тревел-шоу «Поехали!» о Дагестане

На Первом канале показали выпуск тревел-шоу «Поехали!» о Дагестане

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14 марта, 2023. Вторник 10:18
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Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на Сулакском каньоне, в поселке Дубки.

На Первом канале показали выпуск тревел-шоу «Поехали!» о Дагестане

Ещё путешественники посетили Гунибскую ГЭС, древнее село Чох и Гимринский тоннель – самый длинный в России. 

О впечатлениях о Дагестане, его жителях, обычаях и местной кухне в этом выпуске.

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