Глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов рассказал о работе ведомства за прошедший год

Глава министерства цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов рассказал об итогах работы ведомства за 2022 год и планах на 2023 год . Пресс-конференция прошла на площадке РГВК "Дагестан" в присутствии журналистов республиканских изданий и телевидения.

По словам министра, в минувшем году ведомство, как и все представители IT- сферы, столкнулись с санкционными ограничениями, запретами на ввоз необходимого оборудования, программного обеспечения, цифровых технологий. Однако, эта ситуация обратилась для сферы в точку роста: импортозамещение добралось и до государственных Интернет-ресурсов, и к концу года удалось полностью заменить иностранные интернет-платформы на отечественные, и теперь все сайты госучреждений и ведомств размещены на "наших" платформах, ничем не уступающих зарубежным привычным аналогам.

"Защитить детей от нежелательного контента - одна из наших приоритетных задач. В 81 школе Дагестана из 1310 уже есть безопасный беспроводной интернет. Там дети занимаются, не рискуя попасть на подозрительные сайты. Так же в этих школах установлена система видеонаблюдения, которая записывает и анализирует данные. Информация хранится в течение месяца, а при определенных настройках система может передать сигнал в экстренные оперативные службы. До 2027 года такие системы появятся во всех дагестанских школах", - сообщил министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов.

Кроме того, в рамках реализации проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" до конца 2023 года 65 населенных пунктах республики численностью от 100 до 500 человек будут оснащены устойчивым сигналом сотовой связи и высокоскоростным интернетом. До конца марта интернет появится уже в 29 селах, в том числе в с. Уркута Дахадаевского района, с.Унчукатль Лакского района, селах Балтамахи и Бахмахи Сергокалинского района, с. Арак Табасаранского района, в поселке Привольный Тарумовского района и других.

Минцифры РФ внедряет мессенджер с расширенными функциями, для госслужащих, который станет альтернативой WhatsApp и Telegram. Называется он Комплекс средств автоматизированного рабочего места государственного служащего (КС АРМ ГС). Аккаунт каждого пользователя привязан к почте на базе домена "e-dag.ru". Это обеспечит информационную безопасность при ведении служебной переписки государственных служащих региона. На текущий момент к АРМ ГС уже подключены более 1700 госслужащих.

Много было сказано и о портале Госуслуг. По словам министра, сайт регулярно модернизируется, имеют мощную систему защиты персональных данных от хакерских атак. На сегодняшний день с помощью портала можно получить 84 массово-значимые социальные услуги: записаться на прием к врачу, оплатить госпошлину, подать заявление на назначение пособий, замену паспорта, в ЗАГС, детский сад и многие другие. А с 1 апреля жители Дагестана смогут онлайн, через портал Госуслуг, записать ребенка в 1 класс.

Встреча продолжилась неформальной беседой, в ходе которой министр за чашкой чая ответил на вопросы журналистов. Гамзатов напомнил присутствующим об интересном факте: вот уже второй год на горячей линии Минздрава по номеру 122 дагестанцев консультирует голосовой помощник "Мадина". Голосовой сервис "Мадина" разработан компанией "Ростелеком" и внедрен Министерством цифрового развития совместно с министерством здравоохранения. Особенность "Мадины" в том, что она понимает речь даже с сильным акцентом, которую не всегда могли разобрать другие голосовые помощники. Так, осенью 2022 года "Мадина" была задействована для консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации.