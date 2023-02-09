Руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов рассказал об итогах деятельности ведомства за 2022 год

Итоги деятельности Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана за 2022 год и задачи на 2023 год обсудили в рамках пресс-конференции с руководителем ведомства на площадке республиканской газеты «Дагестанская правда».

По словам министра по национальной политике и делам религий Энрика Муслимова, межнациональные отношениях в республике развиваются позитивно и стабильно. В Дагестане за 2022 год не зафиксированы случаи межэтнических столкновений и конфликтности.

В целях сохранения языкового многообразия в регионе в 2022 году изданы 10 книг на аварском, даргинском, кумыкском, табасаранском, лезгинском языках с общим тиражом 2 500 экземпляров. Проведена республиканская акция «Диктант на языках народов Дагестана», которая охватила более 40 тысяч человек.

«С моей точки зрения, основной ячейкой, которая должна сохранить, приумножить и научить родному языку, является семья. Ребенка с самого рождения нужно обучать родному языку. Дети его не знают не потому, что он потерял актуальность в школе, а потому что у родителей нет желания их обучать, они не несут эту ответственность», – отметил министр.

Также за данный период субъектами противодействия экстремизму с привлечением институтов гражданского общества проведено более 3 600 профилактических мероприятий, в которых приняли участие более 70 тысяч человек, из которых свыше 2 тысяч – иностранные студенты и 244 ребенка из группы риска.

Важным направлением деятельности Миннаца РД является взаимодействие с сообществом соотечественников, проживающих за рубежом, и возможность использования как экономического и инвестиционного потенциала, так гуманитарного и культурного сотрудничества. Так, в начале августа 2023 года планируется проведение масштабного форума соотечественников, приуроченного к 80-летию окончания Битвы за Кавказ. Ведомством уже достигнута договоренность с Россотрудничеством о проведении международного проекта «Здравствуй, Россия!» с участием 50 молодых соотечественников.

Кроме того, планируется проведение масштабных мероприятий, в числе которых Форум НКО «Vектор развития» с привлечением участников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, проведение курсов с привлечением экспертов Фонда президентских грантов.

С начала специальной военной операции Миннац РД инициировал проведение координационного совещания с целью организации сбора и отправки гуманитарного груза в зону СВО. Была создана рабочая группа, которая при поддержке министерства в 2022 году обеспечила сбор и отправку более 250 тонн гуманитарной помощи, а также было собрано несколько миллионов рублей для приобретения необходимых товаров для жителей Донбасса и военнослужащих.