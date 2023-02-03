Конкурс детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»: российские школьники проведут научные эксперименты и объяснят сложные теории

В октябре 2022 года стартовал прием заявок на Всероссийский детский научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!». Конкурс поможет школьникам со всей России попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.

Участниками конкурса могут стать ученики 1-11 классов. Для участия в конкурсе необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Продолжительность видео – не более 3 минут.

Конкурсные работы принимаются с 1 октября 2022 года по 6 марта 2023 года.

После окончания приема видео участникам предстоит оценить работы друг друга по трем критериям: понятность, увлекательность видео и глубина освещения темы. Видеоролики с наиболее высокими оценками будут представлены членам экспертного совета конкурса, в который входят представители научного сообщества – молодые ученые, исследователи и студенты.

Эксперты выберут лучших из лучших: победителей в разных возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки», «Науки будущего».

Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты» и входит в инициативу № 16 «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий. Конкурс помогает замотивировать школьников к изучению научных дисциплин и популяризации науки.

«Этот конкурс помогает детям и подросткам знакомиться с научной деятельностью, погружаться в разные ее направления и делиться знаниями с окружающими. Для участников конкурса «Знаешь? Научи!» созданы такие условия, в которых каждый из них может проявить свои таланты, опираясь на индивидуальные интересы, и получить профессиональную поддержку от педагогов и наставников. Как и другие 44 проекта инициативы по развитию инфраструктуры для популяризации науки, он помогает делать эту сферу более доступной и понятной для самых разных людей», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнёров конкурса: образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое! Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а школы победителей будут оснащены специальным современным оборудованием.

В прошлом году видео победителей были посвящены самым разным научным дисциплинам. Например, победительница в категории «старшая школа», ученица лицея-интерната №64 г. Саратова Елизавета Слесарева записала видеоролик о химических индикаторах и их применении в промышленности. А первоклассница из Рязани Вероника Кишова на собственной мини-ферме объяснила, как вылупляются куры, чем они питаются и почему считаются самой распространенной птицей на земле.

В 2022 году конкурс проводится на образовательной платформе Homo Science, созданной при поддержке Госкорпорации «Росатом». На платформе все интересующиеся наукой могут получить доступ к библиотеке научных статей, видео и материалов, созданных научной редакцией при участии ученых, экспертов и популяризаторов науки.

«Активная и талантливая молодежь – двигатель научных и технологических достижений, от которых зависит процветание и успех нашей страны в будущем. Эта цепочка неразрывно связана, именно поэтому мы и уделяем столько внимания научно-просветительским проектам и инициативам для молодых», – рассказал директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов.

Компания VK, развивающая образовательные и просветительские проекты в стране, поддерживает конкурс.

В этом году стратегический партнер конкурса – Российское общество «Знание» – приготовил для участников большое количество увлекательного научно-образовательного контента – 20 коротких вдохновляющих лекций в формате TED-talk, а также мастер-классов от популяризаторов науки. К примеру, от ведущего молодого российского ученого, руководителя научной группы Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Алексея Федорова участники смогут узнать, какие загадки скрывает квантовая физика.

«Отечественная наука продолжает стремительно развиваться и вписывать в свою историю новые имена. И нам хочется, чтобы как можно больше людей знали наших молодых, талантливых, перспективных ученых. Мы в обществе «Знание» стремимся нести уникальные, достоверные знания в увлекательной форме, стараемся транслировать их через истории успеха реальных людей, вдохновляя молодежь на новые открытия», – сказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Кроме того, продюсер научно-популярного телеканала «Наука» рассказал участникам, как правильно делать науку интересной, как создаются увлекательные телепередачи и какие приемы из научного кино ребята могут использовать в своих конкурсных видео.

«Я тоже учёный, кандидат наук, и именно стремление говорить о научных результатах на понятном всем языке привело меня работать на канал. Это сложное производство, в котором задействованы сотни людей. Мы можем позволить себе делать большие проекты: снимать фильмы годами, проводить съёмки в открытом космосе, договариваться с крупнейшими исследовательскими организациями. Немного о том, как это происходит, я и рассказываю в своём выступлении», – говорит исполнительный продюсер телеканала «Наука» Алексей Резепкин.

Учителя-наставники участников конкурса смогут найти много новых возможностей для профессионального развития и почерпнуть уникальные навыки по использованию цифровых технологий в образовании благодаря партнеру конкурса – образовательной платформе «Сферум».

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» совместно с просветительским проектом Homo Science, при поддержке Госкорпорации «Росатом». Генеральным партнером конкурса выступает компания VK. Конкурс реализуется при поддержке национального проекта «Наука и университеты», Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Стратегический партнер конкурса – Российское общество «Знание». Также партнерами конкурса выступают информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», телеканал «Наука», образовательная платформа «Учи.ру», Университет МИСИС, конкурс «Большая перемена», телеканал «МИР 24», РХТУ им. Д.И. Менделеева, компания Gallery, Объединенная авиастроительная корпорация, Госкорпорация «Роскосмос», Фонд технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий», Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3Д образования»

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Десятилетия науки и технологий. Среди задач Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.

Подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах – на официальном сайте Десятилетия науки и технологий – наука.рф.

Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Homo Science - просветительская программа, реализованная при поддержке Госкорпорации «Росатом» для молодежи РФ.

В фокусе проекта – достоверная информация из мира современной науки, представленная понятным адаптивным языком в виде подкастов, эксплейнеров, курсов и публикаций в актуальном для молодежи интерактивном формате.

Программа Homo Science это не только библиотека знаний, но и флагманские проекты: просветительский проект «Ледокол Знаний. Homo Science project» и «Атомный урок» для педагогов и школьников.

Контент для программы готовит научная редакция, привлекая ученых, экспертов и популяризаторов науки, чтобы в доступной и увлекательной форме рассказывать о научных открытиях и передовых технологиях. Помимо этого, онлайн-платформа открыта и для пользовательского контента, который публикует молодежь в рамках конкурсов.

Стать частью научпоп-комьюнити Homo Science, делиться знаниями и следить за новостями можно на официальном сайте и в социальных сетях:

Сайт Homo Science: https://homo-science.ru/

Вконтакте Homo Science: https://vk.com/homoscience_ru

Телеграм-канал Homo Science: https://t.me/homoscience_ru

Youtube-канал Homo Science: https://www.youtube.com/c/HomoScience

КОНТАКТЫ:

Артем Жбанов, продюсер АНО «Национальные приоритеты», +7 (999) 868-59-38

Ангелина Беседина, менеджер по работе со СМИ АНО «Национальные приоритеты»,

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