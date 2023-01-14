Заур Аскендеров принял участие в заседании Совета Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации





Участниками заседания стали Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия Магомет Тумгоев, Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики Татьяна Егорова, Председатель Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики Александр Иванов, Председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания Таймураз Тускаев, Председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов.



В работе Совета также приняли участие Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, заместитель полномочного представителя Президента в СКФО Андрей Шабалин, сенатор от Ставропольского края Геннадий Ягубов.



Руководители законодательных органов обсудили актуальные вопросы взаимодействия законодательных органов субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа, в рамках деятельности Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации, деятельность государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр знаний Машук» по формированию у детей и молодежи социальной активности, гражданственности и патриотизма, а также реализацию на территории Ставропольского края Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры».



Участники заседания также ознакомились с деятельностью «Центра знаний Машук».



В ходе мероприятия было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Парламентом Чеченской Республики.



Совет в целях укрепления межпарламентского сотрудничества и решения актуальных вопросов, представляющих общий интерес для субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, решил продолжить деятельность Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации.



Местом проведения XI Конференции СКПА Совет определил Чеченскую Республику.



Руководители законодательных органов субъектов СКФО обменялись мнениями, высказали предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации. Они отметили важность межпарламентского взаимодействия для решения вопросов, волнующих жителей всего округа. Кроме того, работа над законодательными инициативами в рамках Ассоциации позволяет представить консолидированную позицию законодателей Северного Кавказа на федеральном уровне.



В частности, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров поприветствовал коллег от имени депутатов республиканского парламента и отметил важность возобновления работы Парламентской Ассоциации.



«Мы не только объединены федеральным округом, но и общей судьбой, дружбой, историей братских народов. Работа Ассоциации имеет большое политическое значение. Надеюсь, что совместная деятельность будет способствовать согласованному подходу к вопросам законодательного обеспечения реализации задач, стоящих перед субъектами округа, укрепления межпарламентских связей и дружбы наших народов.



В настоящее время регионы Северного Кавказа благодаря усилиям руководства страны поступательно двигаются вперед. Только вместе мы сможем добиться еще больших успехов в социальном, экономическом, культурном развитии и повышении благосостояния жителей округа»,- подчеркнул спикер дагестанского парламента.