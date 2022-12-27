Дети из художественных кружков под руководством своих педагогов изобразили яркие новогодние поздравления семьям военнослужащих и добавили слова с трогательными, добрыми пожеланиями.
Этими открытками ребята хотят поддержать семьи воинов, чьи отцы и братья сейчас защищают Отечество, чтобы они чувствовали внимание и заботу.
Администрация Кизилюрта планирует организовать для семей мобилизованных и военнослужащих новогоднее празничное мероприятие, и открытки семьям будут вручены на этом мероприятии. Часть новогодних открыток уже передана в военкомат, откуда их разошлют по адресатам.