Учащиеся школ решили поддержать семьи казбековских военнослужащих, отправив им новогодние открытки с искренними пожеланиями. Добавим, что все открытки переданы в военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов для дальнейшей доставки до адресата.
В школах Казбековского района поддержали акцию «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины»
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 10:31
В преддверии Нового года школы Казбековского района присоединились к региональной акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
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