Ребята пишут поздравительные письма и рисуют праздничные открытки семьям военнослужащих, которые сотрудниками Управления образования и военного комиссариата будут доставлены до адресатов. Учащиеся и учителя поздравили членов семей военнослужащих с самым чудесным праздником, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно, скорейшего возвращения родного и любимого человека домой.
Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» в Сулейман-Стальском районе
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 10:31
В преддверии Нового года школьники Сулейман-Стальского района присоединились к республиканской поздравительной акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины».
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