ЗАМАНА - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов рассказал об итогах своей деятельности за этот год

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов рассказал об итогах своей деятельности за этот год

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23 декабря, 2022. Пятница 10:22
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На площадке республиканской газеты «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД Мурада Далгатова, на которой он рассказал об итогах своей деятельности за прошедший год.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов рассказал об итогах своей деятельности за этот год

В первую очередь он отметил, что принятые меры господдержки дают свои результаты. Рассказывая о поступивших обращений в аппарат Уполномоченного, Далгатов подчеркнул, что в отличии от предыдущих двух лет связанных с пандемией, в этом году их значительно меньше.

В уходящем году более 1300 обращений поступило от субъектов МСП, и 117 письменных жалоб, из которых большое количество обращений это обращения административного характера.

«Задача Уполномоченного – восстановление нарушенных прав и защита бизнеса. Из 10 предпринимателей, которые ко мне пришли на прием со своей проблемой, 9 из них обращений не пишут. Потому как в процессе разговора и консультаций сам вопрос исчерпывается», – отметил Далгатов.

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