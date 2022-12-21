Замминистра финансов отметил, что бюджетная компания 2022 года имела только положительный эффект, все деньги перераспределены между соответствующими структурами. Как говорится, никто в обиде не остался.
- И теперь смело мы можем переходить к бюджету на следующий год. 5 декабря на сессии республиканского парламента он был окончательно принят. Доходная часть бюджета на 2023 год значительное превышает, чем за нынешний год и составляет 177 млрд. рублей, - рассказал Али Исламов.
Но тем не менее, здесь не стоит забывать, что расходная часть бюджета на следующий год, как и в прошлом году, превышает доходную часть на 15,2 млрд рублей, (192. 2 млрд. рублей). Таким образом, главный финансовый документ республики на новый 2023 год принят с дефицитом. Как это может отразиться в социальной жизни республики? Этот вопрос был озвучен на пресс-конференции.
- То, что расходная часть бюджета превышает над доходной, да, это скажем так, неизбежная практика, с таким мы сталкиваемся не впервые. Но это вовсе не означает, что денег какой-либо бюджетной организации или работникам той или иной сферы может не хватать. Ничего подобного. Все социальные обязательства перед населением республика выполнит в полном объеме, - заверил Али Исламов.
По его словам, на реализацию мер социальной поддержки граждан в 2023 году будет направлено 88 млрд. рублей.
Также на пресс-конференции затронули и тему дотаций. По словам Али Исламова, за последние три года доля дотаций в бюджете республики сократилась с 55 до 46 процентов. Однако нашей республике в ближайшем будущем вряд ли удастся полностью отказаться от дотационных средств. Чтобы добиться этого, нам необходимо развивать собственное производство.