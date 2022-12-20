ЗАМАНА - Проект «Русские географические названия: история открытий»

Проект «Русские географические названия: история открытий»

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20 декабря, 2022. Вторник 17:22
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Фондом им.  Миклухо-Маклая  разработан  образовательно-просветительский  проект «Русские географические названия: история открытий» при поддержке Центра изучения Южно- Тихоокеанского региона ИВ РАН и Фонда президентских грантов.

Проект «Русские географические названия: история открытий»

Русскому «слою» географических названий в Океании принадлежит особое место: русские исторические топонимы, не отражают захвата островных территорий, а являют собой свидетельства подлинного научного изучения мира, в результате чего появились точные карты. Знание истории и вклада своей страны в освоение планеты на примере 129 исторических русских названий, представленное в проекте, формирует у учащихся уважение к прошлому, пробуждая желание продолжить традиции, внести свой вклад в науку, историю и культуру нашего государства, сохраняя преемственность и связь поколений, что очень важно для самоидентичности нации и патриотического воспитания.

Для ознакомления подготовлен цикл из трех передач «Русский Атлас», доступный по ссылкам в приложении и сайт со структурированной информацией https://oceania.mikluho-maclay.ru. Эти материалы подготовлены для использования в образовательном процессе для школьных курсов истории, географии, а также для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся 5-9 классов средней школы.

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