ЗАМАНА - Финансовая поддержка предпринимателей Дагестана в 2023 году увеличится на 30%

Финансовая поддержка предпринимателей Дагестана в 2023 году увеличится на 30%

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16 декабря, 2022. Пятница 20:29
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 Сегодня на площадке информагентства «Дагестан» прошла пресс-конференция с советником руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Шахимарданом Салиховым, который рассказал об итогах за текущий год и планах на будущий 2023 год.

Финансовая поддержка предпринимателей Дагестана в 2023 году увеличится на 30%

Напомним, в 2022 году на обеспечение предпринимательской деятельности в Дагестане было заложено 360 млн рублей. По словам Салихова, эти средства освоены в полном объеме. В частности, он также сообщил, что на 2023 год заложено 470 млн рублей.

Говоря о субъектах малого и среднего предпринимательства, которые смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, собеседник агентства в качестве примера привел ряд предприятий, которые получили микрозаймы и смогли приобрести дополнительное оборудование.

Также затрагивая вопрос «О реализации инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики на территории Республики Дагестан», Салихов отметил, что развитие энергетической инфраструктуры на основе возобновляемых источников энергии является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года.

«Положительной предпосылкой этому является наличие в республике значительных запасов возобновляемых природных ресурсов. B частности солнечный, ветровой и гидропотенциал, что позволяет привлекать инвестиции для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики», – пояснил собеседник агентства. 

По его словам, в республиканский реестр инвестиционных проектов включено 7 проектов в области возобновляемой энергетики общей стоимостью 16 млрд рублей, в рамках реализации которых планируется создать 973 рабочих места.

Более подробно об итогах работы Агентства по предпринимательству и инвестициям за 2022 год можно узнать из видеоматериала.

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