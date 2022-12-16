Мухтарбий Аджеков рассказал об итогах работы АПК Дагестана за 2022 год

Министр отметил благоприятное положение дел во многих подотраслях. В частности, успешным выдалось рисоводство, где удалось собрать рекордное количество риса – 138 тыс. тонн. Напомним, что рис в текущем году был посеян на площади 32 тыс. га, что на 5 тыс. га больше показателей 2021 года. По словам Аджекова, помимо наращивания производства риса, в республике на сегодня также проводится работа по увеличению мощностей по его переработке. «В последние годы в республике было введено в эксплуатацию три завода по переработке риса общей мощностью 200 тонн в смену. Это способствовало заметному наращиванию поставок рисовой крупы из республики на экспорт. Недавно состоялось открытие еще одного рисоперерабатывающего завода на базе ООО “Мареновский” Кизлярского района, благодаря чему общая мощность по переработке риса достигла 250 тонн в смену», – рассказал руководитель ведомства. Также Мухтарбий Аджеков отметил положительную динамику в животноводстве. «Прошедшая зима выдалась мягкой, что вкупе с ответственным отношением овцеводов к вопросам кормозаготовки и ввиду налаженной работы специалистов ветеринарной службы позволили обеспечить в среднем по республике 98-процентный выход ягнят», – сообщил министр. В частности, говоря о технической модернизации, руководитель аграрного ведомства рассказал, что на сегодняшний день приобретено 272 единицы сельскохозяйственной техники, что составляет 105% к аналогичному периоду 2021 года. «Закупка техники 2022 года позволило несколько улучшить качественную структуру машинно-тракторного парка за счет современных и высокотехнологичных машин. Общая стоимость приобретенной техники составляет 600,3 млн рублей, в том числе по договорам купли-продажи приобретено техники на 246,1 млн рублей, в лизинг – на 354,2 млн рублей», – отметил Аджеков. Помимо всего, министр также подчеркнул, что существенный толчок развитию агропромышленного комплекса республики дает реализация мероприятий государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в части предоставления грантовой поддержки и субсидирования малых форм хозяйствования. «По результатам проведенных конкурсных мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных ферм в 2022 году оказана господдержка 12 сельхозтоваропроизводителям, которыми до конца текущего года будет создано 12 новых постоянных рабочих мест, а к концу 2024 года их количество составит 36», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков. Более подробно об итогах деятельности ведомства можно узнать из видеоматериала.