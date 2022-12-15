Руководитель Агентства информации и печати РД сообщил о мероприятиях ведомства, проводимых к юбилею Расула Гамзатова

Накануне в Москве прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов подчеркнул, что юбилей народного поэта – важное событие не только для Дагестана, но и для всей России.

«Традиции, заложенные Расулом Гамзатовым, продолжают существовать по сей день. Они находят свое отражение в республиканских литературных журналах. В 1951 году, будучи председателем Союза писателей Дагестана, Расул Гамзатов серьезно задумался о создании литературных журналов, без которых, по его мнению, литература не могла полноценно существовать и развиваться. Так, в структуре национальной прессы появился журнал “Литературный Дагестан”, выходящий на 6 языках народов Дагестана. А в 1981 году также по инициативе народного поэта был основан детский литературный журнал “Соколенок”, выходящий сейчас на восьми языках», – пояснил он.

По его словам, мероприятия, запланированные Агентством информации и печати РД в рамках празднования юбилея всемирно известного поэта, охватывают всю Россию и страны ближнего зарубежья.

«Так, для журналистов федеральных и региональных СМИ будет организована экспедиция “Культурное наследие Расула Гамзатова”. Телекомпанией “Russia Today” планируется съемка документального фильма о жизни и творчестве народного поэта с вещанием на арабском и английском языках. Фильм, посвященный Расулу Гамзатову, также будет подготовлен ВГТРК для показа на телеканале “Россия” и республиканском телевидении», – заявил Абдуразак Джамалутдинов.

В планы Агентства информации и печати РД на 2023 год входит издание полного собрания сочинений Расула Гамзатова (в 10 томах на русском и в 10 томах на аварском языках), выпуск иллюстрированного сборника «Р. Гамзатов. Воспоминания современников» и сборника афоризмов поэта. В общей сложности будет выпущено более 30 тысяч экземпляров книг Расула Гамзатова.

В эфире телеканала РГВК «Дагестан» в юбилейный год будут транслироваться межпрограммные ролики «Мой Расул», в периодических изданиях республики появится рубрика «К 100-летию Расула Гамзатова».