Свыше 260 тысяч тонн винограда собрано в 2022 году в Дагестане

Сегодня на площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция, гостем которой стал заместитель председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Ахмед Ахмедов.

Напомним, что в этом году Комитет отметил свое 100-летие. Отрасль виноградарства и виноделия считается одной из приоритетных в Дагестане. Представитель ведомства рассказал журналистам о том, каких удалось достичь результатов в уходящем году и каковы будущие перспективы и планы развития отрасли региона.

Говоря о хронологии развития отрасли виноградарства в Дагестане, представителем руководства Комитета было отмечено, что наибольшая динамика показателей достигнута за последние 5 лет.

«Лучшие показатели отрасли виноградарства были достигнуты в 1984 году, когда площадь виноградников в респуб­лике превысила 71 тысячу гектаров и был собран ре­кордный урожай винограда – 380 тысяч тонн.

Однако, в 1990-х гг., в результате антиалкогольной компании и экономической катастрофы были вырублены десятки тысяч гектаров виноградников. Тогда площадь виноградников уменьшилась более чем на 70%.

В начале 2000-х годов отрасль начала активно восстанавливаться. Так, за последние 5 лет валовой сбор винограда вырос на 60% (со 142 до 237 тысяч тонн)», – сообщил Ахмед Ахмедов.

Что касается текущей ситуации, в республике 26,4 тысячи га или 27% площади виноградников России. По данному показателю по стране мы уступаем лишь Краснодарскому краю – 27,9 тысячи га.

По его словам, в 2022 году собрано 268,7 тысячи тонн урожая, что составляет более 33% общероссийского валового сбора (750 тысяч тонн.)

«Из собранных в текущем году 268,7 тысячи тонн винограда 188,7 тысячи тонн отгружено на переработку, что по сравнении с 2021 годом на 25,5 тысячи тонн больше (163,2 тысячи тонн)», – подчеркнул зам. председателя Комитета.

Говоря о производстве алкогольной продукции, Ахмед Ахмедов заявил, что в республике выпускается свыше 90% от общего объ­ема коньяка, произведенного в России, в том числе 95% марочных коньяков. В республике их производством занимается порядка 19 предприятий.

«Уровень производимой продукции в регионе повышается с каждом годом, это стало возможным благодаря более глубокому изучению собственного терруара, качественным европейским саженцам и, конечно, поддержке со стороны государства.

Например, в этому году из республиканского бюджета на развитие сферы виноградарства и виноделия было предусмотрено 519 миллионов рублей», – рассказал гость пресс-конференции.

Так, например, Дербентская винодельческая компания, благодаря грамотному подходу в работе аграриев, виноделов, а также привлечению европейских энологов, выпускает продукцию на уровне известных итальянских регионов, таких как «Венето» и «Асти».

«Например, наши линейки игристых вин “Эндемы”, “Di Caspico”, “Desono” имеют высокие оценки на всероссийских форумах виноградарства и виноделия. Нередко ценители вина сравнивают игристые вина “Эндемы” с одной из лучших линеек итальянских вин “Просекко” – игристое вино, производимое по отличной от производства шампанского технологии», – подчеркнул Ахмедов.

Среди приоритетных направлений развития отрасли виноделия зам. председателя Комитета озвучил строительство в республике собственного питомниководческого комплекса по производству привитых виноградных саженцев, а также создание научного учреждения для исследовательской деятельности в этой отрасли.

«Комитетом подобран инвестор и разработан проект создания питомника, который предусматривает проведение научных разработок и их практическое применение в производстве.

Также планируется возрождение “Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Наримана Алиева” в поселке Мамедкала Дербентского района, основной целью деятельности которого будет научное обеспечение виноградно-винодельческого подкомплекса агрокомплекса РД», – завил Ахмед Ахмедов.

Подробнее о том, как оценили состояние виноделия в республике эксперты Роскачества и будет ли развиваться винный туризм (энотуризм) в Дагестане, можно узнать из видеоматериала.