В планах, в первую очередь, снять срочные вопросы, которые нужно реализовать до конца года. Это завершить ремонт в четырех детсадах и школе №39. Об этом поведал градоначальник.
«По программе капремонта не успели [вовремя сдать]. Нужно до конца года решать, чтоб полноценно возобновился учебный и воспитательный процесс», – сказал он.
Говоря о будущем, Газимагомедов заявил, что необходимо глубже ознакомиться с хозяйством города. В целом, по словам мэра, с проблемами города он знаком. В частности, в пределах столицы есть 4 точки, куда сбрасывают неочищенные канализационные стоки.
«Это проблему нужно срочно решать в следующем году, постараемся до летнего сезона», — прокомментировал и.о. мэра.
Также Газимагомедов упомянул о транспортном коллапсе, которые намечается в городе. «Уже мы видим, какая ситуация складывается в час-пик. Эта проблема есть. Началось хорошее дело при Салмане Дадаеве – создавались условия для пешеходов. Но в то же время о парковках для автомобилистов забывали», – сказал он.
В связи с этим, в городе могут появиться многоярусные парковки.
«Я уже дал такое поручение главному архитектору города: чтобы они, начиная с центральной части, осмотрели точки, где можно организовать многоярусные парковки», – отметил Газимагомедов.
По словам главы города, генплан Махачкалы не соответствует современным требованиям. Кроме того, он сообщил, что в столице приостановлены все стройки, чтобы проверить их разрешительные документы.
«Если всё законно – никаких проблем не будет. Если есть нарушения, мы стройки остановим», – заявил он.