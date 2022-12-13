Ризван Газимагомедов рассказал о первоочередных планах на посту мэра Махачкалы

О первоочередных планах на посту мэра Махачкалы рассказал в интервью РГВК «Дагестан» Ризван Газимагомедов.

В планах, в первую очередь, снять срочные вопросы, которые нужно реализовать до конца года. Это завершить ремонт в четырех детсадах и школе №39. Об этом поведал градоначальник.

«По программе капремонта не успели [вовремя сдать]. Нужно до конца года решать, чтоб полноценно возобновился учебный и воспитательный процесс», – сказал он.

Говоря о будущем, Газимагомедов заявил, что необходимо глубже ознакомиться с хозяйством города. В целом, по словам мэра, с проблемами города он знаком. В частности, в пределах столицы есть 4 точки, куда сбрасывают неочищенные канализационные стоки.

«Это проблему нужно срочно решать в следующем году, постараемся до летнего сезона», — прокомментировал и.о. мэра.

Также Газимагомедов упомянул о транспортном коллапсе, которые намечается в городе. «Уже мы видим, какая ситуация складывается в час-пик. Эта проблема есть. Началось хорошее дело при Салмане Дадаеве – создавались условия для пешеходов. Но в то же время о парковках для автомобилистов забывали», – сказал он.

В связи с этим, в городе могут появиться многоярусные парковки.

«Я уже дал такое поручение главному архитектору города: чтобы они, начиная с центральной части, осмотрели точки, где можно организовать многоярусные парковки», – отметил Газимагомедов.

По словам главы города, генплан Махачкалы не соответствует современным требованиям. Кроме того, он сообщил, что в столице приостановлены все стройки, чтобы проверить их разрешительные документы.

«Если всё законно – никаких проблем не будет. Если есть нарушения, мы стройки остановим», – заявил он.