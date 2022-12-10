Махач Ибрагимов: «За два года нами предотвращено нарушений по госзакупкам на сумму порядка 2 млрд рублей»

На площадке РИА «Дагестан» прошла очередная пресс-конференция из серии «открытая власть», в рамках которого руководитель Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан Махач Ибрагимов рассказал о деятельности осуществляемой органом исполнительной власти.

По его словам, Служба государственного финансового контроля в рамках своих функций выполняет внутренний финансовый контроль с использованием бюджетных средств и контроль в сфере закупок. Объектами контроля являются главные распределители средств – все получатели средств республиканского бюджета.

«У нас две государственные функции – осуществление контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере и контрактной системе. Полномочия свои осуществляет путем проведения проверок, ревизий, обследований. Если говорит о мерах, которые мы применяем в отношении нарушителей, то мы можем прибегать к мерам бюджетного принуждения, бесспорного взыскания сумм, сокращения, приостановления бюджетных трансфертов», – пояснил гость пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Службой также проводится работа по части предотвращения нарушений в сфере государственных закупок.

«За два года нами предотвращено нарушений по госзакупкам на сумму порядка 2 млрд рублей. В том числе, 130 млн рублей за завышение начальных максимальных цен контрактов», – подчеркнул Ибрагимов.

По итогам прошлого года благодаря предпринятым мерам Госфинконтролем сэкономлено и возвращено в республиканский бюджет свыше 280 млн рублей.

Подробнее о том, чем отличается деятельность Службы государственного финансового контроля, Федерального казначейства и Счетной палаты РД , а также, на какие сферы будет уделено повышенное внимание в будущем 2023 году можно узнать из видеоматериала на сайте информагентства.