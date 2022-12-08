Магомед Джафаров: «В 2022 году в Дагестане выловлено более 24 тысяч тонн рыбы»

Это связано не с уменьшением добычи рыбы, а с тем, что некоторые добытчики зарегистрировали свою деятельность в другом территориальном управлении», — отметил Магомед Джафаров. Также он добавил, что тенденция по увеличению добычи рыбы на территории Волжско-Каспийского бассейна сохраняется. Далее речь пошла о количестве правонарушений, которые были зарегистрированы в 2022 году. По словам Курбана Курбанова, с начала текущего года было выявлено 3220 правонарушений в области рыбоохраны. Из них уголовных – 12, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Изъято 313 орудий лова и более 2 тонн ВБР. Общая сумма наложенного штрафа составила более 5 млн рублей. По словам экспертов, объемы добычи рыбы, которые на сегодняшний день составляют более 24 тыс. тонн, не только полностью обеспечивают регион продукцией, но и позволяют поставлять ее в другие регионы. «Согласно новым рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, рыбы и морепродуктов россиянам рекомендуется потреблять больше 22 кг в год. Из расчета, что в регионе проживает 3 млн человек, а добывается ежегодно около 30 тыс. тонн рыбы, на каждого жителя республики приходится по 100 кг рыбы. В силу того, что рыбные блюда не так популярны у жителей республики, большая часть продукции реализовывается за пределами региона. Так, дагестанская килька востребована в Рязанской, Астраханской областях и Краснодарском крае», — пояснил руководитель ведомства. Сохранению и популяризации промысловой рыбы в ведомстве уделяется особое внимание. Так, в рамках государственного задания было выпущено 50 000 экз. молоди каспийского лосося (ручьевая форель) средней штучной навеской 20 грамм. В рамках компенсационных мероприятий в бассейн реки Терек в Кабардино-Балкарской Республике суммарно выпущено 1 175 902 экз. молоди каспийского лосося. «Для того, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам, хозяйствующие субъекты обязаны выполнять мероприятия по выпуску молоди, мелиоративные и другие работы. Однако не все организации добросовестно исполняют нормы законодательства в данной сфере. Именно поэтому Северо-Кавказское ТУ усиливает работу по возмещению ущерба ВБР. Нередко отстаивать позиции приходится в судебном порядке. Так, в результате судебных разбирательств и удалось обязать “РусГидро” возместить вред, причиненный водным биоресурсам реки Черек от эксплуатации Нижне-Черекских ГЭС и в рамках компенсационных мероприятий выпустить в реку 4 267 500 экземпляров молоди рыб каспийского лосося на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Ежегодно они выпускают около миллиона экземпляров», — сказал Магомед Джафаров. Отметим, что в рамках искусственного воспроизводства под контролем Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства в водоемы Дагестана выпущено 200 тысяч экземпляров молоди осетровых в рамках госзадания. «Это очень не простой и долгий процесс, к примеру, молодь набирала вес полтора месяца. Помимо природного питания мальки получали и специальные корма. Любопытно, что перед выпуском также оценивается, насколько здоровы мальки. Ветврачи проводят лабораторные исследования, в том числе на наличие инфекций у рыб», — пояснил Джафаров. В завершение пресс-конференции руководитель ведомства поделился планами на будущий год, отметив, что в республике делается все для того, чтобы в полной мере наладить рыбопроизводство и устранить имеющиеся недочеты. Источник: https://mirmol.ru/novosti/magomed-dzhafarov-v-2022-godu-v-dagestane-vylovleno-bolee-24-tysjach-tonn-ryby/