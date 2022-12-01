Долгожданное тепло: догазификация приносит уют в дома дагестанцев

Трудно переоценить программу социальной догазификации в Дагестане, особенно в горных и предгорных зонах нашей республики. Программа нужная для дагестанцев, потому количество поступающих заявок растет день за днем.

Их число планомерно приближается к отметке в 4 тысячи, а вместе с ними растет и число домов, куда добралась заветная желтая газовая труба. На ноябрь домов, где построены газовые сети насчитывалось всего 886.

Одна из таких семей живет в поселке Белиджи Дербенсткого района Республики Дагестан. К примеру глава семейства Тарланбег Юзбеков подал заявку в августе, и уже к концу октября все работы по прокладке газовой сети протяжённостью 153 м завершились. Долгие годы семья с пожилой бабушкой и ребенком-инвалидом были вынуждены отапливать жилье радиаторами, но отныне их дом станет по-настоящему теплым.

Как сообщает министерство энергетики РД по состоянию на 24 ноября заключено 2343 договоров на догазификацию. Исполнено до границ участка уже 986, в том числе пуск газа осуществлен в 339 домовладениях. Больше всего подключений отмечено в Махачкале, Дагестанских огнях, Дербенте и Бабаюртовском, Хасавюртовском, Кизлярском, Табасаранском районе.

До конца года группа компании Газпром планирует подвести газовые сети порядка до 1400 тыс. домовладений. Всего принято заявок 3345.