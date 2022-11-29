Ризван Газимагомедов провел первое совещание на посту врио мэра Махачкалы

Ризван Газимагомедов отметил, что сегодня состоялась также встреча с главами внутригородских районов городского округа, и в будущем главы районов будут принимать участие в еженедельных аппаратных совещаниях и в обсуждении важных для города проблем. В ходе совещания Ризван Газимагомедов акцентировал внимание на самых важных на сегодня вопросах капитального ремонта в школах и детских садах Махачкалы. Заместитель Эмилия Раджабова сообщила, что ремонтные работы в 4 детских садах проводятся в соответствии с установленным графиком, не завершён капитальный ремонт в 3 школах города.

В ситуации с ремонтом в школе №28 есть объективные причины – в ходе ремонта выявились дополнительные проблемы и виды работ, которые не были озвучены схемой. Что касается школ №39 и 8, есть необходимость оценить причины такого значительного отставания от графика. Градоначальник заявил, что уже завтра намерен вместе с коллегами осмотреть все объекты, на которых ведутся строительно-монтажные работы, и дать оценку действиям подрядчика. В случае отсутствия объективных причин для затягивания работ будет незамедлительно принято решение о прекращении контракта и включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Еще одним важным для города и горожан вопросом является подготовка к отопительному зимнему периоду. Заместителю, Алибулату Магомедову, поручено подготовить перечень наиболее проблемных объектов, перебои в качественном функционировании которых могут стать серьёзной проблемой, а также подготовить алгоритмы решения этих проблем. «Максимально упрощается система управления, максимально необходимо устранить все бюрократические препоны. Главное – эффективность работы и быстрое и качественное решение возникающих проблем», – отметил Газимагомедов. Также Газимагомедов акцентировал внимание на необходимость усиления взаимодействия депутатского корпуса города и городской администрации и включения депутатов в решение рабочих проблем. Необходимо использовать все рычаги для повышения эффективности работы и решения проблем махачкалинцев.