ЗАМАНА - Сергей Меликов провел заседание регионального политсовета «Единой России»

Сергей Меликов провел заседание регионального политсовета «Единой России»

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29 сентября, 2022. Четверг 08:18
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Сергей Меликов провел заседание регионального политсовета «Единой России»

28 сентября секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание регионального политического совета дагестанского регионального отделения партии.

Сергей Меликов провел заседание регионального политсовета «Единой России»

Члены политсовета обсудили ход реализации федеральных партийных проектов «Новая школа», «Историческая память» и «Городская среда» на территории республики, а также волонтерскую деятельность регионального отделения «Единой России».

Сергей Меликов поприветствовал собравшихся и отметил, что никакие проблемы не должны останавливать работу по решению основных вопросов по социально-экономическому развитию республики.

«Стагнация в республике на протяжении почти 25 лет приводит к тому, что по некоторым направлениям мы всё начинаем с нуля. И поэтому мы отстаем от других регионов в некоторых отраслях. При том, что народ Дагестана не менее трудолюбивый и предприимчивый, а республика располагает всеми условиями для развития.

Вернуть то, что было выведено из хозяйственного оборота, заставить всё это приносить пользу, дать Дагестану то, что республика сегодня заслуживает, – вот наша задача на сегодняшний день.

Какая бы обстановка ни была в стране, как бы тяжело ни было нам, мы не должны переставать заниматься основными вопросами по социально-экономическому развитию республики», – отметил глава региона.

Далее выступила региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Елена Павлюченко. Она рассказала о ходе реализации на территории республики проекта, направленного на развитие инфраструктуры образования – строительство новых детских садов, школ, проведение капитального ремонта в них, создание доступной образовательной среды.

По словам Павлюченко, в 2022-2025 годах в Дагестане планируется строительство 159 объектов образования (103 школ и 56 детских садов). В 2022 году будут введены в эксплуатацию 87 объектов образования (43 школы и 44 детских сада). 1 сентября в республике были открыты 4 школы и 17 детсадов.

«Хочу отметить, что на этапе строительства и сдачи этих объектов в эксплуатацию депутаты парламента, муниципальные депутаты, представители «Единой России» систематически выезжали на объекты, взаимодействовали с подрядчиками, с представителями дирекции Единого государственного заказчика, местными администрациями и представителями Министерства по земельным и имущественным отношениям. Эта работа продолжается и в настоящее время на объектах, которые сейчас еще строятся», – отметила руководитель проекта.

Также в 2022 году по инициативе «Единой России» в рамках программы «Модернизация школьных систем образования РД» проведён капремонт в 191 общеобразовательной организации (210 зданий) в 40 муниципалитетах. На эти цели было выделено 3 млрд рублей.

В текущем году в республике впервые реализуется проект по капремонту детских садов в рамках Республиканской инвестпрограммы. На эти цели предусмотрено 300 млн рублей. В настоящее время Минэкономразвития определило 32 детских сада в 23 муниципалитетах республики.

Затем участники заседания почтили память жертв погибших в теракте в Ижевске минутой молчания.

О реализации в республике проекта «Историческая память» рассказал региональный координатор, министр по делам молодёжи РД Камил Саидов:

«Проект реализуется в регионе в полном объеме. Одним из крупных мероприятий, организованных в рамках проекта, стала акция «Бессмертный полк», которая объединила 135 тысяч дагестанцев.

Впервые в Дагестане масштабно прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», были зажжены 10 тысяч свеч.

Впервые в рамках проекта «Историческая память» при поддержке регионального Минспорта мы смогли провести такую масштабную акцию.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» при содействии региональных местных отделений партии было роздано 8 тысяч ленточек. Мероприятие проходило во всех муниципальных образованиях республики, в общем по всей республике мы раздали 20 тысяч лент.

Самым крупным мероприятием проекта является «Исторический диктант». В этом году мы впервые после ковидных ограничений провели его так масштабно – 110 площадок и более 15 тысяч человек по всей республике.

Также ежегодно проводится акция по посещению ветеранов ВОВ в преддверии майских праздников. В ней принимают участие депутаты всех уровней. К сожалению, каждый год ветеранов становится все меньше, в прошлом году депутаты посетили 27 ветеранов. На сегодняшний день их 22.

В рамках акции по благоустройству мемориальных и памятных мест проводятся субботники на мемориальных объектах и комплексах. Основная акция прошла на русском кладбище в Махачкале, там прошел субботник. Так, по всей республике прошло 20 таких мероприятий.

По инициативе секретаря регионального отделения партии Сергея Меликова в этом году мы запустили акцию «Знамя Победы», она прошла успешно по всей республике. Были расклеены тематические наклейки на местах», – доложил Камил Саидов.

Координатор партийного проекта «Городская среда» Нариман Темуркаев, говоря о реализации проекта в регионе, отметил, что в период с 2017 по 2021 годы было благоустроено 384 дворовые территории, 440 общественных пространств в 10 городах и 223 сельских поселениях республики. На эти цели было выделено около 6 млрд рублей. При этом расходы республиканского бюджета составляют не более 1% этих сумм.

В текущем 2022 году в рамках этого проекта в 47 муниципальных образованиях предусмотрено благоустройство 179 территорий: 117 – общественных и 62 – дворовых. На это выделено около 1,2 млрд рублей.

Темуркаев добавил, что для более детального изучения запросов населения и для широкого их вовлечения в решение вопросов развития городской среды партией «Единая Россия» создана горячая линия.

«Туда поступают все жалобы и предложения от населения. Ни одно обращение не остается без внимания и рассматривается с выездом на место с участием представителей муниципалитетов, подрядных организаций и других лиц, имеющих отношение к реализации проекта.

Думаю, что работа в этом направлении должна быть продолжена и активизирована. При этом высока должна быть ответственность руководителей и ответственных лиц муниципалитетов. От этого будет зависеть и авторитет партии, и результативность при реализации проекта», – отметил Темуркаев.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Магомед Магомедов доложил о волонтерской деятельности партии. По его словам, с первых дней начала проведения СВО по поручению главы Дагестана Сергея Меликова региональное отделение партии формирует и отправляет гуманитарные грузы для беженцев ДНР и ЛНР, которые находятся в пунктах временного размещения в Ростове, Крыму, а также на освобожденные территории. К сбору гумпомощи подключены все местные отделения партии, органы власти и общественные организации.

На сегодняшний день общий вес отгруженного груза для гражданского населения составляет более 1119 тонн, для военных – 110 тонн.

В преддверии начала нового учебного года в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» для школьников из ЛНР и ДНР подготовили и отправили 100 комплектов всех необходимых школьных товаров.

Совместно с региональной общественной приемной партии на освобожденные территории отправлено несколько тысяч книг, а также письма и детские рисунки военнослужащим в рамках акции «Zащитникам Отечества».

Кроме того, для оказания помощи в пунктах временного размещения беженцев на территорию ДНР были направлены 4 волонтера республиканского отделения «Молодой гвардии Единой России». Один из них – Рамазан Гатаев – находится там и сегодня, он помогал в организации референдума.

Подводя итоги заседания политсовета, Сергей Меликов поблагодарил активистов партии за проведенную работу и отметил, что всё внимание сегодня должно быть направлено на поддержку военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей.

Затем прошло торжественное вручение партийных билетов новым членам партии и Благодарностей Главы РД волонтёрам дагестанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» за оказание помощи жителям ДНР и ЛНР.

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