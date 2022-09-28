Бесплатную юридическую помощь жители Дагестана смогут получить 30 сентября

30 сентября 2022 года Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан совместно с Дагестанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» организует проведение в республике Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного.

В мероприятии примут участие Управление Минюста России по Республике Дагестан, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, Министерство юстиции Республики Дагестан, Адвокатская палата Республики Дагестан и Нотариальная палата Республики Дагестан.

Мероприятие пройдет в формате открытых дверей в течение всего рабочего дня. 30 сентября 2022 года граждане имеют возможность обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи по следующим адресам:

I. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан - г. Махачкала, пл. Ленина, 2, ГБУ РД «Дом дружбы», 3 этаж, каб. №14, №15, тел.: 67-31-52, 67-31-38, 8 (928)-584-66-33, 8 (989)-884-71-32.

II. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан:

Прием граждан будет осуществляться по следующим адресам:

1. г. Махачкала, ул. Богатырева, 4, тел.: (8722) 67-64-28, 67-64-43;

2. г. Махачкала, ул. Гамидова, 9 «а», тел.:(8722) 67-21-61, (8722) 68-16-96.

III. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан: г. Махачкала, ул. Мирзабекова, 159, 2-й этаж, каб. № 209, тел.: 8 (8722) 67-61-58.

IV. Министерство юстиции Республики Дагестан:

1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 107, тел.: 8 (8722) 63-12-66.

2. ГКУ РД «Центральный государственный архив Республики Дагестан», тел.: 8 (8722) 67-92-46.

V. Адвокатская палата Республики Дагестан: адреса в городах и селах можно узнать из списка.