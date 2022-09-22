В экспозиции представлены работы учащихся МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школы-интернат 2-го вида» и РД «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой.
В детских рисунках, представленных на выставк, можно найти практически всё уголки Махачкалы. В ходе мероприятия был также проведен мастер-класс по работе с гуашью. Он прошёл под руководством студенток Художественно-графического факультета ДГПУ Магомедовой Зарифат и Амировой Пати.
Учащиеся общеобразовательной школы интернат II вида прочли стихотворения, а учащиеся Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой спели песню «Мир без войны». Всем участникам выставки от имени руководства ГБУ РД «Президент-комплекс» были вручены благодарности и подарки.
В Махачкале прошло открытие выставки детского рисунка
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 18:48
В рамках социального проекта «Тепло наших рук» 22 сентября в экспозиционно-выставочном зале «Дружбы народов России» состоялось открытие выставки детского рисунка, посвященной празднованию 165-летия г. Махачкалы.
В экспозиции представлены работы учащихся МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школы-интернат 2-го вида» и РД «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой.
В детских рисунках, представленных на выставк, можно найти практически всё уголки Махачкалы. В ходе мероприятия был также проведен мастер-класс по работе с гуашью. Он прошёл под руководством студенток Художественно-графического факультета ДГПУ Магомедовой Зарифат и Амировой Пати.