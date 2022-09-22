В Махачкале прошло открытие выставки детского рисунка

В экспозиции представлены работы учащихся МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школы-интернат 2-го вида» и РД «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой. В детских рисунках, представленных на выставк, можно найти практически всё уголки Махачкалы. В ходе мероприятия был также проведен мастер-класс по работе с гуашью. Он прошёл под руководством студенток Художественно-графического факультета ДГПУ Магомедовой Зарифат и Амировой Пати.

Учащиеся общеобразовательной школы интернат II вида прочли стихотворения, а учащиеся Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой спели песню «Мир без войны». Всем участникам выставки от имени руководства ГБУ РД «Президент-комплекс» были вручены благодарности и подарки.