Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника 5 государственных музеев республики можно будет посетить бесплатно. Для всех желающих распахнут свои двери следующие учреждения региона:
?Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи;
?Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой;
?Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник;
?Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»;
?Музей истории мировых культур и религий. Акция проводится Министерством по туризму и НХП РД совместно с Министерством культуры РД.
В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 09:25
В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи.
Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника 5 государственных музеев республики можно будет посетить бесплатно. Для всех желающих распахнут свои двери следующие учреждения региона:
?Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи;
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