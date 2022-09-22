ЗАМАНА - В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи

В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи

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22 сентября, 2022. Четверг 09:25
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В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи.

В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи
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Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника 5 государственных музеев республики можно будет посетить бесплатно. Для всех желающих распахнут свои двери следующие учреждения региона: ?Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи;
?Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой;
?Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник;
?Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»;
?Музей истории мировых культур и религий. Акция проводится Министерством по туризму и НХП РД совместно с Министерством культуры РД.

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