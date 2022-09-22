В Дагестане будет реализована новая федеральная программа «Национальная система пространственных данных»

Вчера, 21 сентября, под руководством главы Дагестана Сергея Меликова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского состоялось совещание по вопросу реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Напомним, что ранее в адрес главы Дагестана поступило обращение от руководителя Росреестра по вопросу утверждения в республике региональной программы, направленной на решение задачи формирования полного и точного реестра, создание инфраструктуры пространственных данных региона для повышения эффективности управления земельными ресурсами. Это предложение нашло поддержку.

Национальная система пространственных данных включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. Реализация программы на территории субъекта позволит объединить всё в Единый информационный ресурс.

Поприветствовав участников совещания, Сергей Меликов выразил слова благодарности руководству Росреестра за организованные мероприятия, направленные на решение важных для региона задач, а также за плодотворное взаимодействие с республиканскими органами государственной власти.

Так, в рамках совместного Плана мероприятий в Дагестане проводится активная работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости качественными и достоверными сведениями. На сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях в отношении порядка 15 тысяч объектов недвижимости.

«По данному показателю наша республика находится в лидерах в целом по стране. Однако мы понимаем, что впереди ещё больше работы, так как таких объектов, где надо наводить порядок в сведениях в ЕГРН, порядка 500 тысяч», – сказал глава региона.

Он отметил, что наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями – одна из ключевых задач для Дагестана.

«Сфера развития земельно-имущественного комплекса является одной из приоритетных в республике, так как с ней взаимосвязано социально-экономическое, туристическое развитие, инвестиционная деятельность и многое другое», – подчеркнул Сергей Меликов.

Добиться ощутимых результатов в этой сфере, по словам руководителя региона, удалось благодаря слаженной совместной работе Минимущества Дагестана и Управления Росреестра по РД.

В своём выступлении руководитель Росреестра Олег Скуфинский поблагодарил руководство республики за активную позицию в части реализации вопросов и задач, заложенных в «дорожной карте». В продолжение темы он добавил, что Дагестан – лидер среди регионов не только СКФО, но и России в целом по доле покрытия Единой электронной картографической основной – 73,4%, благодаря чему субъект и попал в число пилотных регионов, где будет реализована федеральная программа.

Другой проект, в рамках которого Дагестан также стал пилотным регионом, – «Земля для туризма». Это позволит инвесторам в свободном доступе видеть земельные участки, на которых они могут реализовать проекты в данной сфере.

По данным Минимущества Дагестана, регионом были заявлены 20 территорий, подходящих для размещения туристических объектов. Все представленные земельные участки будут отображены на публичной кадастровой карте Росреестра. Доступ к этой информации получат все, в том числе потенциальные инвесторы, с возможностью обратной связи с уполномоченным органом правительства региона.

Переходя к теме реализации государственной программы, Олег Скуфинский отметил, что 1 января 2025 года на территории 20 субъектов, которые были отобраны «пилотными», будет проведён целый ряд мероприятий. Среди «фокусов» – вопросы земель отгонного животноводства, полного и точного реестра, внесения границ территориальных зон, тема, касающаяся комплексных кадастровых работ.

В свою очередь заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Елена Мартынова рассказала участникам совещания о сервисах, которые будут реализованы на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных».

Все предложения по утверждению на территории Дагестана регионального проекта по созданию полного и точного реестра, включая проведение комплексных кадастровых работ, были поддержаны Сергеем Меликовым.

Отметим, что республика отобрана среди субъектов СКФО как регион имеющий наибольший потенциал в области автоматизации процессов сбора и обработки пространственных данных.

По итогам совещания определены первоочередные задачи в рамках реализации пилотного проекта: создание оперативных штабов по реализации НСПД, принятие региональных НПА, а также иных региональных программ.