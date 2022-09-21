Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных»

Сегодня, 21 сентября, состоялась встреча главы Дагестана Сергея Меликова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

Обсуждалась реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных». Так, Дагестан вошёл в 20-ку пилотных регионов, где в числе первых будут реализованы сервисы этой платформы.

Госпрограмма решает сразу четыре стратегические цели: создание и внедрение отечественного геопространственного обеспечения, достижение «цифровой зрелости», повышение качества государственных услуг и сервисов, обеспечение полноты и качества сведений ЕГРН. Сегодня Дагестан – лидер среди регионов СКФО по доле покрытия Единой электронной картографической основой – 73,4%, благодаря чему субъект и попал в число пилотных.

Приветствуя руководителя Росреестра в Дагестане, Сергей Меликов отметил: «Мы благодарны, что Вы выбрали Дагестан для проведения мероприятия международного масштаба. Думаю, Вам у нас понравится. Отдельно хочу поблагодарить за то, что Дагестан включён как пилотный регион в проект по реализации программы, связанной с кадастровыми работами. Для нас это очень важно, потому что вопрос, связанный с земельно-имущественными отношениями для нас проблемный. Работа в масштабе пилотного проекта во многом поможет эту ситуацию улучшить».

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский со своей стороны поблагодарил главу республики за включенность в реализацию инициатив ведомства. Дагестан также среди семи регионов, где реализуется проект «Земля для туризма». На Публичной кадастровой карте уже размещены 20 участков, возможных для вовлечения в туристскую деятельность. Проект станет сервисом Единой цифровой платформы НСПД.

Кроме того, продолжается реализация тех решений, которые были приняты в рамках встречи сторон в ноябре прошлого года.

«Мы с вами 11 ноября 2021 года подписали протокол и сегодня двигаемся четко по его пунктам. Всё, о чем мы договорились, исполняется. То, что Дагестан включён в число 20 пилотных регионов – это вполне заслуженно. Дагестан – один из лидеров в области автоматизации процессов сбора и обработки пространственных данных. Совместно с региональной управленческой командой мы проводим системную работу по наполнению ЕГРН, переходу на электронное взаимодействие для повышения качества оказания услуг и сокращения сроков в интересах людей, бизнеса и государства», – заявил Олег Скуфинский.