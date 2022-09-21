Наследие мусульманских богословов обсудили на конференции в Махачкале

В Историческом парке «Россия – моя история» прошла III Международная научно-образовательная конференция «Наследие мусульманских богословов в укреплении духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ДГИ.

Для участия в конференции в республику прибыли гости из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Ставропольского края, а также из зарубежных стран. Участники мероприятия обсудили сохранение и трансляцию богословского наследия мусульманских учёных и его роль в духовной безопасности страны, а также значение духовного наследия в российских и мировых СМИ.

Открывая заседание, ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев заявил, что сегодня перед российскими мусульманами стоят стратегические задачи и по сохранению межнационального и межрелигиозного мира в России, формированию в обществе положительного облика традиционного ислама, воссозданию собственной отечественной богословской школы.

«Всему мусульманскому сообществу известны имена таких великих мыслителей, как Зайнулла-ишан Расулев, Шигабутдин Марджани, Ризаетдин Фахретдин, Мухамммад Аль-Яраги, Джамалутдин Казикумухский, Умар Зияуддин Дагестани, Сайфулла-Кади Башларов. Они во многом повлияли на духовную культуру не только России, но и всего исламского мира. Изучение их наследия требует отдельного внимания», – поделился ректор ДГИ.

Модератор пленарного заседания Магомед Магомедов, руководитель Координационного центра ДГУ, зачитал приветственный адрес к участникам конференции от руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. В нём, в частности, говорится: «Отрадно отметить, что Дагестанский гуманитарный институт, один из ведущих российских вузов в области исламского образования, прививает своим студентам высокие нравственные идеалы, культуру межрелигиозного диалога, умение противостоять экстремистской идеологии, стремление к единству народов России.

В программе научно-образовательной конференции главной задачей обозначено изучение студентами и молодыми учеными мусульманского интеллектуального наследия с целью сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепления российской гражданской идентичности.

Помощник муфтия РД Мухаммадрасул Саадуев дал определение богословам:

«Это люди, передающие знания о Коране и сунне пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Они раскрывают суть религии и служат примером для подражания. Вспомните, ведь Посланник Всевышнего (мир ему и благословение) является примером высокой нравственности. В мире информационных технологий знатоков ислама много, важно же делать акцент на том, чтобы говорить о религии молча – своим поведением».

В своем выступлении замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Мурад Шафиев отметил актуальность темы конференции.

«В свете сложных процессов на мировой арене Россия активно защищает традиционные ценности своего народа. Отрадно, что все конфессии занимают единую гражданскую позицию. В данном ключе Дагестанский гуманитарный институт проводит полезные площадки в республике по трансляции межнационального и межконфессионального согласия как при поддержке региональных министерств (в лице Миннаца РД), так и федерального центра (Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования), в том числе по развитию научной мысли молодыми теологами и докторами исламских наук», – добавил замминистра.

В ходе пленарного заседания выступили первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар хазрат Хасанов, руководитель аппарата Болгарской исламской академии Ильдар Салахов, доктор по основам фикха (Сирия), преподаватель Болгарской исламской академии Аль-Захрави Мухамед Айман, доктор, депутат Парламента Ливана, председатель партии «Исламский фронт», заместитель председателя союза и совета ученых богословов Шама Зухейр Аль-Хейр Аль-Джуайд и другие.

Международная конференция продолжилась секционными заседаниями. Среди основных направлений – «Духовное наследие мусульманских ученых-богословов в системе традиций и преемственности культур», «Мусульманское духовное наследие как фактор укрепления духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности», «Духовное наследие и СМИ: история и современность».

Мероприятие организовано Дагестанским гуманитарным институтом при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Муфтията РД.