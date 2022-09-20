Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам

Помимо антикризисных мер, был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе ход подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к предстоящей зиме и вопрос реформирования системы ЖКХ; а также работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Прежде, чем перейти к повестке, Сергей Меликов подвёл итоги пребывания в Дагестане вице-премьера России Дениса Мантурова, который курирует вопросы промышленности.

Он отметил важные для региона поручения по вовлечению дагестанских предприятий в работу по обеспечению технологического суверенитета страны, которые были даны по итогам рабочего визита Заместителя Председателя Правительства РФ.

Касаясь развития региона, Сергей Меликов заявил, что важнейшим направлением антикризисных мер является, прежде всего, преодоление инфраструктурных ограничений.

«В первую очередь, это проблемы в сфере энергетической и коммунальной инфраструктуры, недостатки которой не только создают преграды хозяйственной жизни, но самым негативным образом сказываются на жизни обычных граждан», – сказал Сергей Меликов.

И в качестве примера привел отопительный сезон прошлого года, когда в системе мониторинга и контроля аварий ЖКХ по Дагестану было зарегистрировано более тысячи происшествий. Это около 6 происшествий в день.

В этой связи глава Дагестана обратил внимание на необходимость более активной работы ресурсоснабжающих организаций на территории региона. Чтобы улучшить ситуацию, ещё раз напомнил руководитель республики, подготовка к осенне-зимнему периоду должна быть организована заблаговременно и на системной, плановой основе.

Акцентируя внимание руководителей органов власти и муниципалитетов на вопросе обеспечения жильем детей-сирот, глава региона подчеркнул:

«В последние годы мы старались наращивать финансирование данных мероприятий, но вместо продвижения по пути решения проблемы, мы получили стремительно растущее число очередников. При этом анализ ситуации показывает, что эти средства не всегда используются эффективно. По результатам проверки прокуратуры было выявлено, что в число очередников включаются лица, на деле не относящиеся к соответствующей категории», – отметил Сергей Меликов и подчеркнул, что такие факты недопустимы, а те, кому положено жильё, должны получить квартиры, отвечающие всем требованиям и комфортные для жизни. В этой связи Сергей Меликов поручил ответственным органам проверить все муниципалитеты региона на наличие подобных нарушений при составлении списка очередников.

О принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики Республики Дагестан в условиях воздействия внешних факторов проинформировал в ходе заседания первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

По его словам, все принимаемые в Дагестане антикризисные меры нацелены на сохранение занятости и оказание адресной помощи гражданам, прежде всего, семьям с детьми и пенсионерам.

«Экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы. В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить», – подчеркнул Руслан Алиев.

Вместе с тем он напомнил руководителям органов власти и муниципалитетов: контракты на закупку и строительство объектов в рамках нацпроектов должны заключаться в начале года.

По словам Алиева, при заключении контрактов во второй половине года появляется риск перенесения остатков неизрасходованных средств на следующий год, а объекты могут быть не сданы в срок.

На сегодняшний день по двум национальным проектам достигнуто 100% кассовое исполнение – «Производительность труда» и «Туризм и индустрия гостеприимства», доложил первый вице-премьер главе Дагестана. Вместе с тем он призвал руководителей повысить оперативность в принятии управленческих решений и устранении бюрократических проволочек.

Также вице-премьер республики рассказал о новом инструменте поддержки предприятий промышленности, запущенном в России, – промышленной ипотеке.

Среди ее плюсов – возможность получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Это позволит российским промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений. Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3%.

«Нам необходимо максимально оперативно запустить этот механизм в Дагестане. Он позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и, самое главное, позитивную динамику в других сферах нашей экономики. Очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», – выразил мнение Руслан Алиев.

О ходе подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов проинформировали первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров.

«На мероприятия, которые мы запланировали, предусмотрено порядка 125 млн руб. Половина из этих средств планируется потратить на ремонт кабельных линий в Махачкале. Контракт уже заключен и подрядчик работает. В целом будет отремонтировано 90 городских линий. Дополнительные материалы с этой целью закуплены. Ведется замена железобетонных опор, проводов, ремонт и замена трансформаторных подстанций. Все запланированные в столице работы мы планируем завершить до 1 ноября», – заявил Виктор Абаимов. В целом по республике на реконструкцию энергосетевого хозяйства в этом году планируется потратить около 1 млрд руб. Для обеспечения качественной подготовки к осенне-зимнему периоду к работе привлечено около 1200 специалистов. На сегодняшний день она выполнена на 60%.

Также решаются вопросы, связанные с перегрузом ряда подстанций, – на 4 из них заменены трансформаторы на более мощные. В 2023-2024 годах будет реконструировано 17 объектов электроэнергетики.

«В республике, действительно, развернуты беспрецедентные по объему и масштабам программы подготовки к зиме и повышения надежности энергоснабжения. В этой ситуации важно все мероприятия исполнять в те сроки, которые дадут людям почувствовать разницу. Наша задача комплексно решить проблему», – прокомментировал со своей стороны вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц.

Работы по подготовке объектов газоснабжения, по словам Ленара Мансурова, ведутся в соответствии с графиком, отставания от плана нет. Завершить их планируется до 15 октября текущего года.

Также проведены закупочные процедуры и подписаны контракты на выполнение в этом году проектно-изыскательских работ по аварийным газопроводам – их в республике 56. Строительно-монтажные работы запланированы на начало 2023 года.

О реформировании системы ЖКХ республики рассказал в ходе заседания министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Артур Сулейманов.

Для преодоления инфраструктурных ограничений в сфере ЖКХ республики министерством проводится работа в том числе по консолидации имущества на базе единого регионального оператора; доведению тарифов и нормативов до экономически обоснованного уровня; повышению платежной дисциплины; созданию единых информационно-расчетных центров.

Также наращивается участие республики в действующих национальных проектах, федеральных и государственных программах.

Детализируя, Артур Сулейманов сообщил, что уже на этот год в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» Дагестану предоставлены межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета на реализацию восьми объектов ЖКХ.

Кроме того, ведется работа по включению в эту программу еще шести значимых объектов коммунальной инфраструктуры незавершенного строительства (очистные сооружения) на сумму более 7 млрд руб.

Одновременно с этим в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» Минстроем РД осуществляется строительство 8 объектов водоснабжения с общим объемом финансирования 1,5 млрд рублей.

Как отметил Артур Сулейманов, регион планирует участвовать в данной программе и дальше: подготовлены предложения по строительству 18 объектов питьевого водоснабжения с охватом крупных городов республики – Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, Кизилюрт.

В рамках механизмов инфраструктурного меню на период 2022-2024 годов предусмотрено проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск с возможностью последующего обеспечения водой г. Избербаш и попутных населенных пунктов.

Также на 2024-2025 годы запланировано строительство инженерной инфраструктуры в рамках программы комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района.

Завершая обсуждение обозначенных на заседании тем, Сергей Меликов еще раз обратил внимание на работу муниципалитетов – главная роль в решении вопросов ЖКХ, как и ряда других, принадлежит именно им.

Отдельно руководитель региона остановился на вопросе развития городов: необходимо создавать в них комфортную среду для людей, но только в рамках комплексного развития территорий, задействовав простаивающие земли.

«За некачественные проекты надо наказывать, потому что именно они являются первопричиной неэффективного использования денежных средств», – подчеркнул при этом руководитель республики. Он также озвучил установку для всех, кто ответственен за строительство объектов: до 31 декабря бюджетные обязательства по всем ведомствам должны быть приняты в регионе, а уже до конца марта следующего года – заключены контракты на реализацию проектов.