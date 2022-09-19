ЗАМАНА - В Махачкале пройдет туристический форум

В Махачкале пройдет туристический форум

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19 сентября, 2022. Понедельник 10:31
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В Махачкале пройдет туристический форум

В Махачкале 1 октября состоится туристический форум «Oткрытый Дагестан 2022». В этом году он будет приурочен к Всемирному дню туризма.

В Махачкале пройдет туристический форум
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Участниками форума станут представители туристского бизнес-сообщества-туроператоры, отельеры, а также рестораторы, сельхозпроизводители, производители народных художественных промыслов, инвесторы, представители органов государственной и муниципальной власти и др.

На площадках форума пройдут семинары, мастер-классы, панельные дискуссии с привлечением ведущих экспертов отрасли со всей России. Одной из главных тем деловой программы станет развитие горных территорий и сельского туризма.

Открытый Дагестан – это форум, направленный на объединение туристского сообщества, установление деловых контактов и открытого диалога с представителями власти, повышение уровня качества предоставляемых в республике услуг и товаров, повышение инвестиционной привлекательности региона.

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